Heißes Wochenende erwartet Mittelfranken: Hitzewelle trifft Nürnberg und Umgebung besonders hart

Von: Klaus-Maria Mehr

Nach den jüngsten turbulenten Tagen in Bayern stehen nun die kommenden Hitzerekorde im Fokus, besonders für die Region Nürnberg und Mittelfranken.

Nürnberg – Schwere Unwetter wüteten in Franken und hinterließen ihre Spuren. In Nürnberg wurde der Hauptbahnhof überflutet. In Weißenburg rissen die Fluten Teile der historischen Stadtmauer mit sich. Doch zum Wochenende deutet sich Entspannung an, zumindest was das Unwetterpotential betrifft. Dafür rücken nun hochsommerliche Temperaturen in den Vordergrund.

Blick auf die Felsformation 12-Apostel bei Sollnhofen in Mittelfranken in der heißen Sommersonne. In ganz Mittelfranken droht eine Hitzewelle am Wochenende. © DWD/Imago

Hochdruckwetter und heiße Luft aus Süden

Verantwortlich für das bevorstehende Wetterphänomen ist ein umfangreiches Tief über Nordwesteuropa. Dieses zieht warme, trockene Luftmassen aus südlichen Gefilden an seine Peripherie und lenkt sie nordöstlich über Süddeutschland hinweg. Diese Wetterlage sorgt für strahlendes Hochdruckwetter in Bayern.

Hochsommer in Nürnberg und Umgebung

Die Region Mittelfranken und insbesondere Nürnberg stehen im Brennpunkt dieser Hitzeperiode. Am Samstag rechnet der DWD mit Temperaturen von bis zu 35 Grad in Nürnberg und dem Umland. Die Nacht zum Sonntag verspricht keine nennenswerte Abkühlung, mit Tiefstwerten von nur 19 Grad. Strahlend blauer Himmel und ungetrübte Sonnenscheinphasen begleiten das Wochenende. Auch am Sonntag und Montag halten sich die Temperaturen bei immer noch beachtlichen 34 Grad.

Wetter in Bayern: Aussichten für andere Regionen

Die umliegenden Regionen zeigen ähnliche Aussichten: Augsburg und Schwaben erwartet ein heißes Wochenende mit Höchsttemperaturen von mindestens 34 Grad am Samstag, begleitet von wenigen Quellwolken und klarem Himmel in der Nacht. Regensburg und Umgebung müssen sich ebenfalls auf Hitze einstellen, mit Temperaturen, die die 35-Grad-Marke am Samstag erreichen werden. Die kommenden Tage versprechen kaum Abkühlung und halten an der Hitzewelle fest.

Fazit: Sonniges und heißes Wochenende für Mittelfranken

Die kommenden Tage werden zweifellos von hohen Temperaturen dominiert, besonders für die Region Nürnberg und Mittelfranken. Die Unwetter, die zuvor für Schlagzeilen sorgten, weichen nun einem sommerlichen Hochdruckgebiet. Ein Tief über Nordwesteuropa zieht warme Luft aus dem Süden an und sorgt für eine Hitzeperiode in Bayern. Die Quecksilbersäule wird am Samstag in Nürnberg und Umgebung bis zu 35 Grad erreichen, begleitet von wolkenlosem Himmel und reichlich Sonnenschein.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteur Klaus-Maria Mehr sorgfältig geprüft.