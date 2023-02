Bestatter mit 17 Jahren: Der Tod machte Luis Bauer zum TikTok-Star

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Mit seinen TikTok-Clips informiert er über den Tod und erreicht damit ein Millionenpublikum. Wie Luis Bauer aus Fürth zu Deutschlands jüngstem Bestatter wurde.

Fürth – Stand Februar 2023 hat sein TikTok-Account über 1,2 Millionen Follower, seine Clips mehr als 25,9 Millionen Likes. Der Content von Luis Bauer geht viral – und das mit Themen, die man auf Social-Media-Kanälen eher selten findet. „Der Tod war schon immer etwas Normales bei mir“, sagt der 17-jährige Fürther, der sich mit dem Titel als jüngster Bestatter Deutschlands bereits einen Namen machen konnte. Was im Alltag eines Bestatters alles schiefgehen kann und ob eigentlich Musik im Leichenwagen läuft – Bauer liefert via TikTok die Antworten.

Im Gespräch mit Merkur.de erzählt der 17-Jährige, wie er zum jüngsten Bestatter Deutschlands wurde, was ihn täglich motiviert und welche Rolle dabei TikTok und Instagram spielen.

17-jähriger Fürther geht auf TikTok viral: Luis Burger spricht über seinen Job als Bestatter

Während viele Menschen Social Media nutzen, um die düsteren Themen zu verdrängen, befasst sich Luis Bauer vordergründig genau mit diesen: Der Fürther berichtet über Tod und Bestattungen – und seine Zahlen auf Social Media steigen immer weiter. Zu einem könnte das an seine Art liegen, die er als „locker“ beschreibt. Seine Beiträge seien „leicht verständlich“. Darüber hinaus scheint er weder den nötigen Respekt vor der Thematik zu verlieren, noch gehen ihm die Themen aus.

Vom Start als Minijobber über seine im Dezember 2022 abgeschlossenen Ausbildung zum Einbalsamierer bis hin zur Festanstellung: In seinen 17 Jahren hat der Fürther schon viele Stationen in der Branche hinter sich. Erstmals in Kontakt mit der Arbeit eines Bestatters kam er jedoch noch früher.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Wenn der Tod zum Alltag wird: Luis Burger befasst sich seit Kindesalter mit vermeintlichem „Tabuthema“

Der Tod wurde für Luis Bauer schnell zum Alltag. Hintergrund war die Arbeit seines Vaters Johannes Bauer, dem das Fürther Bestattungsunternehmen Burger gehört. Ein Unternehmen, das dank TikTok und Co. mittlerweile auch über die Grenzen Mittelfrankens bekannt sein dürfte. Unserer Redaktion erzählt der 17-Jährige von einer frühen Erinnerung, von einem Foto, das ihm als kleinen Jungen neben einem Sarg zeigt. „Ein cooles Bild“, so Bauer. Dass Tod und Leben voneinander untrennbar seien, hätte er dabei ebenfalls schon früh gelernt.

Bestatter geht auf TikTok viral: Der 17-jähriger Fürther erreicht auf Social Media Millionen von Menschen. © Nicolas Armer/dpa und TikTok @bestattungenburger (Screenshot)

Noch weit vor dem ersten Gedanken, selbst einmal in der Branche aktiv zu werden, war es vor allem eines: Die „Arbeit von Papa eben“, sagt der 17-Jährige aus Fürth. Mittlerweile hat er also selbst in der Branche Fuß gefasst und spricht davon, Menschen inspiriert und informiert zu haben. „Mit so einem Erfolg“, habe er aber „nie gerechnet“.

Sie erfahren über einen Bereich, über den man vielleicht noch nie nachgedacht hat, man aber genau weiß, dass man selbst auch einmal dran ist

„Einfach Videos machen und schauen, was passiert“: 17-jähriger Luis Burger will mit Konventionen brechen

Es sind die Aufgaben eines Bestatters, die den Job für so viele nicht besonders beliebt machen: Er hätte anfangs „Verstorbene abgeholt, gewaschen und versorgt“. Im Alter von 16 fügte er seiner Arbeit dann eine weitere Facette hinzu. Seitdem will er aufklären, „einfach Videos machen und schauen, was passiert“ – so beschreibt Luis seine Social-Media-Aktivitäten gegenüber Merkur.de. Den Menschen, die Angst vor dem Tod nehmen, sei darüber hinaus ein weiteres erklärtes Ziel von ihm. Sie vorbereiten, auf das, was kommt. Noch immer sei der Tod ein „Tabuthema“. Ein „Tabuthema“, um dessen unbestreitbaren Existenz jeder weiß.

„Jeder ist früher oder später vom Tod betroffen“ – der Grund, warum er mit dem Tabu und der Stigmatisierung brechen will und wohl auch genau deshalb seine Erfolge verbucht. Seine Follower „erfahren über einen Bereich, über den man vielleicht noch nie nachgedacht hat, man aber genau weiß, dass man selbst auch einmal dran ist“, sagt der Fürther. Also macht der 17-jährige Luis Bauer weiter Videos – bis das Thema in der Gesellschaft nicht mehr totgeschwiegen wird.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.