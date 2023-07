Feuerwehrmann soll Brände gelegt haben: „Bestürzung und Fassungslosigkeit“ bei seinen Kollegen

Von: Katarina Amtmann

Ein Feuerwehrmann soll in Mittelfranken Brände selbst gelegt haben (Symbolbild). © IMAGO / Einsatz-Report24

Ein junger Feuerwehrmann soll für mehrere Brände verantwortlich sein. Seine Kollegen zeigen sich schockiert und äußern sich in einem Facebook-Post emotional.

Weisendorf - Ein 19-jähriger Feuerwehrmann soll mehrere Brände in Mittelfranken selbst gelegt haben. Der Schaden geht in die Zehntausende. Nun meldet sich die Feuerwehr in einem emotionalen Statement auf Facebook zu Wort.

Feuerwehrmann soll Brände gelegt haben: „Bestürzung und Fassungslosigkeit“ unter den Kollegen

„(K)einer von uns“, ist die Nachricht der Freiwilligen Feuerwehr Weisendorf aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt überschrieben. „Mit großer Bestürzung und Fassungslosigkeit“ mussten sie zur Kenntnis nehmen, dass ein bisheriges Mitglied der Einsatzabteilung der mutmaßlichen Brandstiftung in mehreren Fällen verdächtigt wird. Der Betroffene sei im Juli 2021 als sogenannter Quereinsteiger in die Feuerwehr eingetreten und habe bislang das Basismodul der Grundausbildung abgeschlossen.

„Durch nichts zu rechtfertigen“: Weisendorfer Feuerwehr dankt Polizei und Zeugen

„Wir möchten uns hiermit aufs Äußerste von den Taten eines Einzelnen distanzieren. Solche Taten, durch die nicht nur Sachschäden entstanden sind, sondern in einem Fall sogar Menschenleben gefährdet wurden, sind durch absolut nichts zu rechtfertigen und wiegen für uns nochmals schwerer, da es sich beim dringend Tatverdächtigen um einen Feuerwehrmann handelt“, heißt es in der Facebook-Nachricht weiter. Der große Dank gelte den Ermittlungsbehörden für ihre akribische Arbeit zur Klärung des Falles - auch, um zukünfigte Taten zu vermeiden. Die Feuerwehr Weisendorf bedankt sich außerdem bei allen Zeugen, die zur erfolgreichen Ermittlungsarbeit beigetragen haben.

„Die Helfer verdienen es nicht“: Emotionaler Feuerwehr-Appell auf Facebook

Einen emotionalen Appell richten die Einsatzkräfte an die Bürger: „Schenken Sie Ihrer Feuerwehr bitte weiterhin Ihr Vertrauen als Einrichtung zum Schutze der Bevölkerung mit vielen engagierten, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die stets ihr Bestes geben. Diese Helfer, die jährlich unzählige Stunden für die Allgemeinheit investieren verdienen es nicht, für die unverantwortlichen Taten eines Einzelnen zur Rechenschaft gezogen zu werden.“

Die Kommentarfunktion unter dem Beitrag wurde deaktiviert. Zwar wünsche man sich einen ehrlichen und offenen Umgang mit dem Geschehen, aus Gründen der Kontrollierbarkeit habe man sich aber für die Deaktivierung der Kommentarfunktion entschieden. Über die Homepage könne man die Feuerwehr jedoch erreichen, heißt es abschließend. Der Facebook-Post vom 17. Juli wurde über 450 Mal geliked und über 130 Mal geteilt. (kam)

