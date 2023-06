Bier-Fontäne ergießt sich über Publikum: Nürnbergs OB schlägt Fass an und leistet sich Fauxpas

Von: Leyla Yildiz

Das Bier ergoss sich beim Anstich von Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König in einer Fontäne über die Zuschauer. © Screenshot der Instagramseiten nuernberger_volksfest und marcuskoenignbg vom 24.6.

Bei einem Bieranstich lief für den Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König nicht alles nach Plan. Statt in den ersten Krug spritzte das Gebräu über die erste Publikumsreihe. Ein Video hält alles fest.

Nürnberg – Der Bieranstich gehört bei jedem bayerischen Volksfest dazu, wie das Amen in der Kirche. Meistens wird den Bürgermeistern der jeweiligen Städte diese besondere Ehre zuteil – während die Menschen rundherum dabei zusehen. Das Nürnberger Stadtoberhaupt, Marcus König (CSU), dürfte in seiner bisherigen Amtszeit von vier Jahren schon einiges an Erfahrung darin gesammelt haben. Doch nun leistete er sich einen Fauxpas beim jüngsten Bieranstich der Straßenkärwa im Stadtteil St. Johannis am Freitag, 23. Juni.

In einem Instagram-Video ist König zu sehen, wie er versucht, das Fass anzuschlagen. Zwei Schläge bekommt er hin, doch bereits auf der Seite quillt das Bier heraus. „Geschafft“, hatte sich Marcus König wohl gedacht und dreht den Hahn auf. Doch es kommt nichts heraus. Ein Gast ist im Hintergrund des Videos zu hören uns sagt: „Da ist nichts drin.“ Das sorgte schon für Gelächter.

Bier-Anstich von Nürnberger OB missglückt: Fontäne spritzt auf erste Reihe

Zwei Schläge machte der OB noch und beim letzten passierte der Fauxpas: Der Druck des Fasses entlud sich in Form einer gewaltigen Fontäne, die die erste Reihe von oben bis unten in Bier tränkte. Doch das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Die Opfer der Spritzattacke nahmen es mit Humor und lachten mit dem Oberbürgermeister. Er entschuldigte sich bei den Leuten noch, während das Bier aus dem Fass sich am Boden verteilte.

Nürnberger OB sticht Bierfass an: Bier ergießt sich über das Publikum

Das Video, das auf der Instagram-Seite des Nürnberger Volksfests und von Marcus König veröffentlichte wurde, nahm das Stadtoberhaupt gehörig aufs Korn. „Bildungsauftrag – so sollte es NICHT zwangsläufig laufen“, hieß es in der Unterschrift des Clips. Und auch die User freuen sich, dass der misslungene Anstich auf Video festgehalten wurde. „Herrlich! Aber alle hatten Spaß. Das ist doch großartig. Es muss nicht immer alles glattlaufen – wäre doch langweilig.“ Ein anderer Nutzer meint sogar: „Es ist der beste Anstich ever.“

Eins steht fest: Egal ob perfekt oder nicht perfekt. Alle Anwesenden hatten Spaß – inklusive des Pechvogels Marcus König. (ly)

