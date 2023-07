Bis zu 38 Grad: Franken vor intensiver Hitzewelle – Experte warnt vor „schweren Unwettern“

Von: Katarina Amtmann

In Nürnberg und Umgebung steigen die Temperaturen auf bis zu 38 Grad. Am Samstagabend drohen schwere Unwetter, Sturm- und Orkanböen sind möglich.

Nürnberg - Die letzten Tage waren in Bayern geprägt von Hitzewellen und Unwettern. Am Dienstag, 11. Juli, kletterte das Thermometer stellenweise noch auf bis zu 37 Grad. In der Nacht zu Mittwoch zogen dann heftige Unwetter über den Freistaat. Bäume knickten um, ein Zirkuszelt stürzte auf zwei Frauen und verletzte sie schwer.

Blitze sorgten in Mittelfranken für ein abendliches Spektakel am Himmel. Am Mittwochabend krachte es dann schon wieder. Auch hier stürzten Bäume durch heftige Böen um, in Weißenburg fiel ein Baum auf das Haus einer Familie.

Nach Unwettern in Bayern: Temperaturen steigen auch in Franken wieder

Der Donnerstag, 13. Juli, begann in Nürnberg und Umgebung dann heiter bis wolkig, wie Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für die Regnitz-Region auf wetterochs.de berichtete. Die Höchsttemperaturen betragen 26 Grad.

Am Freitag,14. Juli, setzt dann die Zufuhr wärmerer Luftmassen ein, so Ochs. Auch einzelne Wolkenfelder sind möglich, bei einigen Wettermodellen sogar ein paar Tropfen Regen. Die Sonne scheint dann wieder öfter, es wird bis zu 29 Grad warm.

In Franken wird es erst bis zu 38 Grad warm, dann drohen heftige Gewitter. © IMAGO / Arnulf Hettrich / Michael Weber (Collage: Merkur.de)

„Ungewöhnlich intensive Hitzewelle“ kommt auch nach Franken

„Im Mittelmeerraum erlebt man derzeit eine ungewöhnlich intensive Hitzewelle. Und die wird sich am Samstag auch bei uns bemerkbar machen“, so die Prognose des Wetter-Experten. Dann lenkt nämlich ein britisches Tief Luft vom Mittelmeer über die Alpen. „Fallwinde in den Nordalpen (Südföhn) verstärken den Temperaturanstieg noch und in der freien Atmosphäre in 1000 m Höhe werden ungewöhnliche 30 Grad erreicht“, so Ochs weiter.

Wetter in Franken: Temperaturen bis 38 Grad - Schwere Unwetter drohen

Am Nachmittag steigen die Temperaturen bei ungestörtem Sonnenschein auf 37 bis 38 Grad, so Ochs. Am Abend folgt eine kühlende Kaltfront „mit der Gefahr von schwerem Unwettern.“ Der Wind frischt auf, es drohen starke bis stürmische Böen, bei Gewittern sind auch Sturm- oder Orkanböen möglich.

„Am Sonntag strömen hinter der Kaltfront wieder humaner temperierte Luftmassen zu uns. Es ist heiter bis wolkig, trocken und maximal 26 Grad warm“, so die Prognose von Ochs. (kam)

