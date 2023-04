Blitzermarathon 2023 in Bayern: An diesen Stellen misst die Polizei in Nürnberg und Region

Von: Tanja Kipke

24 Stunden lang: Am 21. April misst die Polizei auf zahlreichen Straßen Bayerns die Geschwindigkeit. Allein im Stadtgebiet Nürnberg werden über 70 Blitzer aufgestellt.

Nürnberg – Der Blitzermarathon 2023 in Bayern steht kurz bevor. Am Freitag (21. April) misst die bayerische Polizei 24 Stunden lang an 1800 Stellen die Geschwindigkeit der Autofahrer. „Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Denn Rasen kann töten!“, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Vorfeld des zehnten Bayerischen Blitzmarathons. Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit sei 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle im Freistaat gewesen. Es gehe daher nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken.

Blitzermarathon 2023 in Bayern: An diesen Stellen wird in Mittelfranken gemessen

Los geht‘s um 6 Uhr, andauern wird der „Speedmarathon“ bis Samstag (22. April), 6 Uhr. Von den 1800 Blitzern werden rund 160 allein in Mittelfranken aufgestellt. Davon 72 im Stadtgebiet Nürnberg, 13 jeweils in Fürth und Erlangen. Betroffen sind vor allem die Bundesstraßen, an denen gleich an mehreren Stellen Blitzer stehen werden. An der B4 (Regensburger Straße) werden laut Polizei beispielsweise fünf Messstellen aufgebaut. Einen Überblick über alle Messstellen in Mittelfranken finden Sie hier.

Blitzer in Bayern am 21. April: Liste aller Messstellen

Blitzmarathon in Bayern: Letztes Jahr 9756 Raser erwischt

Im vergangenen Jahr erwischte die Polizei satte 9756 Autofahrer. Und das, obwohl sie die Messstellen wie in diesem Jahr vorher bekannt gab. Der schnellste Raser war ganze 110 km/h über dem erlaubten Limit. „Der traurige Höchstwert wurde bei einem Autofahrer gemessen, der auf der BAB995 bei Unterhaching mit 190 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 80 gemessen wurde.“ (tkip)

