Bombenfund in Nürnberg: Evakuierung von über 1000 Anwohnern - auch drei Kindergärten betroffen

Von: Tanja Kipke

Erst Mitte Januar wurde in der Brunecker Straße in Nürnberg eine Bombe bei Bauarbeiten entdeckt. Nun gab es einen erneuten Fliegerbomben-Fund. © NEWS5 / Algeyer

Erneut fanden Bauarbeiter in Nürnberg eine Fliegerbombe. Über 1000 Anwohner müssen für die Entschärfung ihre Häuser verlassen. Auch Kindergärten sind betroffen.

Nürnberg - Schon wieder eine Fliegerbombe in Nürnberg. Erneut müssen zahlreiche Anwohner evakuiert werden. Erst Mitte Januar wurde in der Brunecker Straße eine Bombe gefunden. Am Montag fanden Bauarbeiter an der Maiacher Straße eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die amerikanische Fliegerbombe mit zwei Aufschlagzündern wiegt 125 Kilogramm. „Der Kampfmittelräumdienst hat einen Evakuierungsradius von 300 Metern um den Bombenfundort festgelegt“, teilt die Stadt mit.

Fliegerbombe in Nürnberg: Evakuierung beginnt um 8.30 Uhr

In dem festgelegten Radius befinden sich laut den Angaben der Stadt rund 1050 Anwohner. Auch drei Kindergärten und eine Grundschule sind betroffen: Grundschule Maiacher Straße, Kindergarten Katholische Kirche St. Gabriel (Resedenweg 3a), Kindergarten/Kinderhort Stadt Nürnberg (Maiacher Straße 18), Kindergarten Kindertagesstätte (An der Marterlach 28). Die Evakuierung soll bereits am Dienstag um 8.30 Uhr beginnen. Die Entschärfung der Bombe ist dann für 11 Uhr geplant. Eine Karte des Evakuierungsraums:

Als Betreuungsstelle für die Betroffenen, die ihre Wohnungen verlassen müssen, ist die Helene-von-Forster-Schule, Am Röthenbacher Landgraben 65. Der Verkehr auf der Südwesttangente und dem Frankenschnellweg sei nicht betroffen, so die Stadt. Der Zugverkehr zum Rangierbahnhof muss jedoch voraussichtlich für die Dauer der Entschärfung unterbrochen werden. Auch ein Bürgertelefon unter der Rufnummer (09 11) 64 37 58 88 wurde eingerichtet. (tkip)

