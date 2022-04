Brand auf Nürnberger Frühlingsfest: Schausteller und Passanten greifen ein – und werden verletzt

Von: Tanja Kipke

Teilen

Die Nürnberger Feuerwehr rückte am Donnerstag zu einem Brand auf dem Frühlingsfest aus. (Symbolbild) © IMAGO

Ein Feuer ist auf dem Nürnberger Frühlingsfest ausgebrochen. Vier Menschen wurden beim Löschversuch verletzt. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr aus.

Nürnberg – Auf dem Nürnberger Frühlingsfest hat es in der Nacht zum Donnerstag (28. April) gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, sei das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in einer Losbude ausgebrochen. Schausteller und Passanten griffen sofort ein und versuchten den Brand eigenständig zu löschen.

Brand auf Nürnberger Frühlingsfest: Vier Menschen verletzt

Beim Versuch, das Feuer zu löschen, erlitten vier der Ersthelfer Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr und auch die Polizei waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften am Volksfestplatz in Nürnberg vor Ort. Da die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte, hätten die Flammen nicht auf weitere Buden übergegriffen.

Zum Zeitpunkt des Brandes sei das Festbetrieb bereits beendet gewesen, daher habe keinerlei Gefahr für Festbesucher bestanden. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Auch die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.