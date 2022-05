Brand in Mehrfamilienhaus endet tödlich: Feuerwehr findet leblosen Mann bei Löscharbeiten

Von: Tanja Kipke

Teilen

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg starb ein Mann. © NEWS5 / Oßwald

In Nürnberg ist am Montagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Für einen 71-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Nürnberg – Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Sündersbühl in Nürnberg riefen Montagabend gegen 20 Uhr die Feuerwehr. Sie teilten mit, dass aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss dichter Rauch und Flammen dringen würden. „Die Anwohner verständigten daraufhin die weiteren Bewohner des Anwesens, welche daraufhin ihre Wohnungen verließen.“ Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Es schafften jedoch nicht alle Bewohner rechtzeitig, das Haus zu verlassen.

Brand in Nürnberg: Feuerwehr findet leblosen Mann bei Löscharbeiten

Rasch löschten die eintreffenden Einsatzkräfte der Nürnberger Feuerwehr den Brand. Sie verhinderten so ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen. „Im Rahmen der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte einen leblosen Mann auf“, teilt die Polizei mit. Der Mann sei durch das Brandgeschehen so schwer verletzt worden, dass er noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verstarb. Der Brand beschädigte die Wohnung des 71-Jährigen erheblich. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Nürnberger Berufsfeuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. © NEWS5 / Oßwald

Die Ursache des Feuers ist bislang noch unbekannt. Die Polizei wies jedoch darauf hin, dass es keine Hinweise gibt, welche auf den unberechtigten Aufenthalt unbekannter Dritter in der Wohnung oder auf ein Kapitaldelikt schließen lassen würden. Weitere Ermittlungen führt die Nürnberger Kriminalpolizei. (tkip)