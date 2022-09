„Einfach entsorgt“: Hund Bumblebee wurde auf der Straße ausgesetzt

Vor dem Tierheim „entsorgt“: Besitzer setzen Bumblebee einfach aus. © Tierheim Nürnberg

Laut Tierschützern entsorgten die Besitzer den Hund einfach vor dem Nürnberger Tierheim. Bumblebee braucht jetzt ein neues Zuhause.

Nürnberg – Weiblich, vier Jahre alt, Mischling. Name: Bumblebee. Das Tierheim Nürnberg ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause für die Hundedame. Ihre früheren Besitzer haben sie einfach vor dem Tierheim ausgesetzt. Dank dem Einsatz der Kollegen des Tierheims konnte sie nach Stunden eingefangen werden.

Name: Bumblebee Rasse: Mischling Alter: 4 Jahre Geschlecht: Weiblich, nicht kastriert

Tierheim Nürnberg sucht neue Familie für Bumblebee - „So ist das, wenn Leute... “

„Einfach am Tierheim entsorgt - Bumblebee sucht neues Zuhause!“: Mit diesen Worten beginnen die Tierschützer einen Vermittlungsaufruf auf Facebook. Viel wissen die Tierschützer nicht über den Vierbeiner. „So ist das, wenn Leute die Tiere einfach aussetzen anstatt sie abzugeben und ausführliche Angaben zu machen, welche die Vermittlung wesentlich vereinfachen“, erklärt eine Mitarbeitern des Tierheims auf Anfrage.

Was man jedoch bisher weiß ist, dass Bumbeblee daheim am liebten Einzelprinzessin sein möchte, ohne andere Hunde. Sie sei sehr lieb und läuft brav an der Leine mit. Etwas Erziehung benötigt sie laut Tierschützern aber noch. „Wer gibt der Hündin ein Zuhause für immer und lässt sie nicht wieder im Stich?“

Andere Hunde warten in Nürnberg ebenfalls auf ein neues Zuhause

Wer Bumblebee kennenlernen will, kann den Bewerbungsbogen des Tierheims ausfüllen. Nicht nur sie wartet im Nürnberger Tierheim auf eine neue Familie. Auch Hund Joker braucht ein neues Zuhause, er gilt als „verschmust und stubenrein“. Oder Hundeopa Jack, der ins Tierheim kam, weil sein Herrchen erkrankt ist. Eine elfjährige Katze Namens Diva wünscht sich ebenfalls einen „neuen Dosenöffner“. (tkip)

