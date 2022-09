Ursache unklar: Festzelt auf fränkischer Kirchweih steht plötzlich in Flammen

Von: Katarina Amtmann

Im Festzelt der Burghaslacher Kirchweih brach ein Feuer aus. © NEWS5 / Merzbach

Die Feuerwehr wurde am Sonntag zu einem brennenden Festzelt in Burghaslach gerufen. Dort findet derzeit die Kirchweih statt.

Burghaslach - Am frühen Sonntagmorgen (4. September 2022) wurde die Feuerwehr gegen 4.42 Uhr zu einem brennenden Festzelt in Burghaslach (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) gerufen. Aktuell findet dort die Kirchweih statt.

Kirchweih-Festzelt in Franken brennt: Feuerwehr dämmt Flammen ein - Keine Gäste im Zelt

„Das ist natürlich im ersten Moment die bange Frage, ob sich noch letzte Gäste im Festzelt befinden“, sagte Rainer Weiskirchen, Pressesprecher Feuerwehr im Landkreis Neustadt-Aisch Bad Windsheim gegenüber News5. Das sei jedoch nicht der Fall gewesen, der Festbetrieb hatte bereits geendet. Lediglich im Umfeld seien noch einige Personen unterwegs gewesen. Der Brand dehnte sich auf rund 30 bis 40 Quadratmeter aus, bevor er von den Einsatzkräften eingedämmt werden konnte.

Das Festzelt der Burghaslacher Kirchweih geriet am frühen Sonntagmorgen in Brand. © NEWS5 / Merzbach

Festzelt in Burghaslach in Flammen: Feuerwehrmann bei Löscharbeiten verletzt

Ein Feuerwehrmann wurde beim Löschen durch Rauchgase verletzt, er musste vom Rettungsdienst behandelt werden. In der direkten Umgebung des Brandherdes standen einige Elektrogeräte, die genau Brandursache müsse aber noch ermittelt werden. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Schaden wohl auf circa 15.000 Euro. (kam)

