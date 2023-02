Versuchtes Tötungsdelikt in Franken: Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann wurde festgenommen, es wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt (Symbolbild). © IMAGO / onw-images

Ein verbaler Streit in Burgthann wurde zu einem tätlichen Angriff. Nun ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen einen 46-Jährigen.

Altdorf bei Nürnberg - Am Montag, 6. Februar, eskalierte in einem Ortsteil von Burgthann (Landkreis Nürnberger Land) ein Streit. Nun ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Streit eskaliert in Burgthann: 46-Jähriger greift jungen Mann an

Der Pressemeldung der Polizei zufolge gerieten zwei Männer (46 und 25 Jahre alt) gegen 23.30 Uhr in einer Spielhalle in Oberferrieden in einen verbalen Streit. Dieser verlagerte sich in den Außenbereich vor das Gebäude und eskalierte zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Der 46-Jährige ging mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf den jungen Mann los. Der Angriff konnte abgewehrt werden und der Angreifer flüchtete mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Beide Männer blieben laut Polizei unverletzt. Die Beamten leiteten sofort Fahndungsmaßnahmen ein, der Tatverdächtige konnte aber zunächst nicht gefunden werden.

46-Jähriger nach eskaliertem Streit in Franken festgenommen - Versuchtes Tötungsdelikt

Nach weiteren Ermittlungen konnte der 46-Jährige am Dienstagabend festgenommen werden. Gegen ihn war zwischenzeitlich wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts Haftbefehl erlassen worden.

„Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tattag. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333“, heißt es abschließend. (kam)

