Erhöhter Arsen-Gehalt in Trinkwasser festgestellt: Wegen „weltpolitischer Lage“ macht Amt Ausnahme

In der Gemeinde Burgthann wurde ein erhöhter Arsengehalt entdeckt. Die „weltpolitische Lage“ verhindert die nötige Filterung, daher macht das Gesundheitsamt eine Ausnahme.

Burgthann – Die Trinkwasserverordnung schreibt einen Grenzwert für Arsen vor. 0,01 Milligramm/Liter dürfen enthalten sein. Wieso ein Grenzwert für das chemische Element? „Bei einer oralen Aufnahme hoher Arsengehalte über einen langen Zeitraum können chronische Vergiftungserscheinungen und Tumore auftreten“, schreibt das Landratsamt Nürnberger Land in einer Mitteilung. In Burgthann wurden nun erhöhte Arsenwerte nachgewiesen. Gesundheitlich bedenklich?

Trinkwasser mit erhöhtem Arsen-Gehalt in Burgthann: „Keine Gefahr für Bevölkerung“

Der Wert liege in der Gemeinde aktuell bei 0,014-0,017 Milligramm/Liter. Krankmachen kann das Wasser laut Landratsamt noch nicht. „Dafür sind weit höhere Mengen und ein längerer Zeitraum erforderlich“, heißt es in der Mitteilung. Es gehe da eher um Werte von 0,6 mg/ Liter, die über Jahre regelmäßig aufgenommen wurden, also um dreißig bis sechzig Mal höhere Konzentrationen als in Burgthann.

Es scheint derzeit auch nicht möglich, den Arsengehalt wieder unter den Grenzwert zu bekommen. Wasserversorger müssen den Arsengehalt herausfiltern, für den Vorgang wird ein Flockenstoff benötigt, der das Element bildet. Dieser ist allerdings aktuell wegen der „weltpolitischen Lage“ Mangelware, es kommt zu Lieferengpässen.

Gesundheitsamt genehmigt Ausnahmeregelung: Wasser in Burgthann bleibt Arsenhaltig

Für Burgthann wurde daher eine Ausnahmegenehmigung vom Gesundheitsamt erteilt, „bis zu einem Höchstwert für Arsen im Trinkwasser von 0,02 mg/l bis Mai 2025“. Eine dauerhafte Grenzwertüberschreitung werde jedoch nicht toleriert.

„Nach einer aktuellen toxikologischen Einschätzung des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit kann für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren ein Arsengehalt im Trinkwasser bis zu 0,03 mg/l toleriert werden, da akute und chronische gesundheitliche Effekte für diesen Zeitraum und bis zu diesem Wert unwahrscheinlich sind“, so die Begründung.

Man nehme die Lage ernst und arbeite weiter intensiv daran, dass der Grenzwert so bald wie möglich wieder eingehalten wird. (tkip)

