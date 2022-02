Bus fängt am Montagmorgen Feuer: 20 Menschen retten sich ins Freie

Ein Linienbus in Erlangen fing Feuer. Die Feuerwehr war schnell vor Ort. © NEWS5 / Bauernfeind

Am Montagmorgen fing im Berufsverkehr ein Linienbus in Erlangen Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Bus schon im Vollbrand und brannte vollständig aus.

Erlangen - Große Rauchentwicklung und Flammen schlagen aus einem Linienbus am Montagmorgen in Erlangen. Die Feuerwehr rückt mit zahlreichen Kräften aus. Anwohner werden gebeten, ihre Wohnungen zu verlassen. Am Ende eines langen Einsatzes stand nur noch ein ausgebranntes Gerippe am Straßenrand.

Linienbus in Erlangen brennt: Passagiere können sich noch in Sicherheit bringen

An der Haltestelle in der Dechsendorfer Straße in Erlangen nahm das Unglück seinen Lauf. Fahrgäste und der Busfahrer bemerkten gegen 7.30 Uhr Rauchgeruch im Businneren. Kurze Zeit später züngelten schon erste Flammen im Fahrgastraum, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Der Busfahrer hielt daraufhin an der Haltestelle und ließ die rund 20 Passagiere aussteigen. Nordbayern.de spricht davon, dass der Bus mit Schulkindern besetzt war, die zu Erlanger Schulen gebracht werden sollten. In der Polizeimeldung steht dazu allerdings nichts.

Der Linienbus brannte komplett aus. © NEWS5 / Bauernfeind

Umgehend wurde die Feuerwehr Erlangen alarmiert, die mit zahlreichen Einsatzkräften ausrückte. Als sie am Einsatzort ankamen, stand der Bus schon in Vollbrand, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Helfer schafften es, den Brand zügig zu löschen. Am Ende war allerdings von dem Bus nichts weiter als das Gerippe übrig. Verletzt wurde bei dem Feuer jedoch niemand.

Brand in Erlangen: Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen

Die starke Rauch- und Flammenentwicklung hatte auch Auswirkungen auf die angrenzenden Gebäude. Die Hitze zog vor allem die Fenster in Mitleidenschaft. Bewohner wurden von der Feuerwehr dazu aufgefordert, für die Zeitraum der Löscharbeiten ihre Wohnungen zu verlassen.

Weil sich die Bergung schwieriger gestaltete, musste die Dechsendorfer Straße noch bis in die Mittagsstunden einseitig gesperrt werden. Bisherige Ermittlungen der Polizei legten nicht den Verdacht nahe, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung gehandelt habe. Die Polizei Erlangen-Stadt ermittelt weiter zur Brandursache. (tel)