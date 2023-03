„Wie krass ist das denn bitte?“ Rap-Ikone kommt für Festival nach Nürnberg

Von: Adriano D'Adamo

Busta Rhymes tritt im Juli in Nürnberg auf dem HipHop Garden Festival auf. © IMAGO/MediaPunch

Für das HipHop Garden Festival wurde ein großer Name angekündigt: Busta Rhymes. Die Rap-Ikone tritt im Juli in Nürnberg auf. Auf dem Festival werden auch andere Musiker performen, wie Bausa und Ferris MC.

Nürnberg - Am 1. Juli findet das HipHop Garden Festival in Nürnberg statt. Es wurden bereits einige große Acts, wie Bausa und Ferris MC, für das Festival am Nürnberger Flughafen angekündigt. Jetzt hat der Veranstalter Werk:b den nächsten großen Star angekündigt: die Rap-Ikone Busta Rhymes.

Busta Rhymes in Nürnberg: „Don‘t Cha“ für Franken

Mit Busta Rhymes wurde eine Ikone der Rap-Welt für das HipHop Garden Festival angekündigt. Laut seines Tourplans ist der Auftritt in Nürnberg sein einziger Stopp außerhalb der USA in nächster Zeit. Der Rapper tritt im Mai in Atlanta und Las Vegas auf. Im Juni ist er Teil des „The Roots Picnic“ in Philadelphia. Für seine Songs wie „Don‘t Cha“ und „What‘s it gonna be“ erhielt er mehrere Preise. Bei den 2022 BMI R&B/Hip-Hop Awards erhielt Busta Rhymes den Icon Award.

„Wir wollten ihn eigentlich schon vor ein paar Jahren zum HipHop Garden holen und waren uns sogar bereits einig, aber dann kam Corona dazwischen“, erklärt Markus Mende von Werk:b infranken.de. Beim HipHop Garden Festival treten unter anderem auch DJ Katch, Juizzed, Frizzo und Indianna auf. Letztes Jahr war beispielsweise DMC von Run DMC dabei. Das HipHop Garden Festival ist Teil des Festival Summer in Nürnberg. Zwischen dem 24. Juni und 15. Juli finden vier Festivals in Nürnberg statt. Die anderen drei sind das Garlic Land Festival, die N1 Super Sommer Sause und das Latin Airport Festival.

„Wie krass ist das denn bitte?“ Festival in Franken kündigt Superstar für Auftritt an

Die Ankündigung von Busta Rhymes sorgte auf Instagram für Begeisterung. Zahlreiche Herzchenaugen-Smileys oder Flammen-Emojis sind in den Kommentaren unter dem Post des Veranstalters zu sehen. „Wie krass ist das denn bitte?“ ist ebenso zu lesen wie „Zu krass“ oder „Hammer“.

