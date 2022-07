CBD-Öl mit THC auf Messe angeboten – Facebook-Nutzer amüsiert: „Senioren am Rande zur Bewusstseinserweiterung“

Von: Thomas Eldersch

Auf der Seniorenmesse in Nürnberg wurde CBD-Öl mit THC angeboten. Der Händler steht jetzt vor Gericht. © Andre Malerba/dpa/Symbolbild

Weil sein CBD-Öl THC enthielt, bekommt ein Berliner Händler Ärger. Er muss sich jetzt vor dem Nürnberger Amtsgericht verantworten.

Nürnberg – Einer der großen Gesundheitstrends der letzten Jahre sind CBD-Produkte. Die Cannabidol-Mittel aus der Hanfpflanze sollen wahre Wunder bewirken. Sie helfen laut Apotheken Umschau bei Schlafproblemen, Stoffwechsel- oder Hauterkrankungen, sollen den Appetit zügeln und in Kosmetikprodukten Akne bekämpfen. Besonderes Merkmal an den meisten Hanf-Ölen, der psychoaktive Bestandteil THC wurde entfernt. Nur nicht bei den Mitteln eines Berliner Herstellers auf der Nürnberger Seniorenmesse.

CBD-Öl mit THC auf Nürnberger Seniorenmesse angeboten

Aus diesem Grund muss sich jetzt der Geschäftsführer des Handelsunternehmens aus Berlin vor dem Amtsgericht Nürnberg verantworten. Er hatte auf der Seniorenmesse 2019 ein solches Hanf-Öl mit THC verkauft. Konkret handelt es sich um Öle mit dem Wirkstoff CBD (Cannabidiol) – solche Öle werden von Anwendern unter anderem gegen Schmerzen und Schlaflosigkeit eingesetzt.

Die Öle sollen darüber hinaus zum Teil auch den Wirkstoff THC enthalten haben. THC ist der Stoff, der in Cannabis-Produkten den Rauschzustand auslöst. In auf dem Schwarzmarkt verkauftem Marihuana ist THC durchschnittlich zu etwa zehn Prozent enthalten. In den auf der Messe verkauften Ölen betrug der THC-Gehalt nach Angaben der Staatsanwaltschaft bis zu knapp zwei Prozent.

Der THC-Gehalt der Produkte lasse sie unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, argumentiert die Staatsanwaltschaft. Selbst die nicht THC-haltigen Produkte fielen aber unter das Arzneimittelgesetz, sie seien verschreibungspflichtig. Der Hauptangeklagte sagte dem Hanfjournal, er halte das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörde für unverhältnismäßig. Mitangeklagt ist außer dem Geschäftsführer des Handelsunternehmens auch ein Mitarbeiter.

Internetnutzer spotten über den Prozess

Auf Twitter amüsierten sich Nutzer über das Gerichtsverfahren und den Vorfall. Einer kommentierte: „Das geht gar nicht: Dort haben Klosterfrau Melissengeist und Doppelherz ein Monopol…“ Ein Anderer schreibt auf Facebook: „Das ist ja furchtbar! Senioren am Rande zur Bewusstseinserweiterung.“ (tel mit dpa)