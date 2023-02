„Wir müssen doch mehr tun können für die Ukraine“: Große Hilfe für Nürnbergs Partnerstadt

Von: Katarina Amtmann

Nürnbergs Partnerstadt Charkiw erhält eine große Hilfe aus Franken: Vier Notstromgeneratoren sollen der Ukraine helfen, zwei sind bereits bei einem Kraftwerk eingetroffen.

Nürnberg/Charkiw - Große Hilfe für Charkiw in der Ukraine. Die PreussenElektra stellt als Betreiberin des stillgelegten Kernkraftwerks Grafenrheinfeld (KKG) vier Diesel-Notstromgeneratoren für die ukrainische Millionen-Metropole zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Nürnberg. Charkiw ist Partnerstadt von Nürnberg.

Markus Burger (li.), stellvertretender Leiter des Kernkraftwerks Grafenrheinfeld, zeigt Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (2. v.li.) einen der Dieselnotstromaggregate für die Partnerstadt Charkiw. © PreussenElektra

Ukraine-Krieg: Diesel-Notstromgeneratoren für Nürnbergs Partnerstadt Charkiw

Zwei Aggregate seien bereits beim Blockheizkraftwerk TEZ-5 in Charkiw eingetroffen. Die Belegschaft des ukrainischen Kraftwerks arbeitet nun mit Hochdruck daran, die Notstrom-Generatoren zu installieren. „Diese können im Falle eines kompletten Netzausfalls durch die russischen Angriffe auf die Infrastruktur zugeschaltet werden und wichtige Hilfssysteme versorgen“, heißt es dazu.

Der Kontakt zwischen den Kraftwerksbetreibern im unterfränkischen Grafenrheinfeld und in Charkiw ist über Alexander Lissak von der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg und dem Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg, zustande gekommen. Der erste Notstromgenerator war bereits Anfang Februar nach einem dreitägigen Transport durch eine ukrainische Spedition in Charkiw eingetroffen. Nun ist auch das zweite Aggregat in der Partnerstadt angekommen.

„An einem Strang ziehen“: Nürnbergs OB lobt Ukraine-Hilfe

„Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des KKG, die sich neben ihrer eigentlichen Arbeit noch in diesem Vorhaben engagieren. Es freut mich sehr, dass wir in kürzester Zeit den Ausbau und Transport von zwei Dieseln gemeinsam bewerkstelligen konnten. Das zeigt, dass wir alle gemeinsam anpacken und an einem Strang ziehen, um unserer Partnerstadt Charkiw zu helfen,“ wird Oberbürgermeister Marcus König in der Pressemitteilung zitiert. Er hatte vor Ort in Grafenrheinfeld das Verladen des zweiten Aggregats verfolgt und sich über die Hilfsaktion informiert.

Alexander Lissak, Vorstandsmitglied der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König sowie Eugen Kappes und Werner Johannes (v. li.) vor einem der vier Dieselnotstromgeneratoren aus dem Kraftwerk Grafenrheinfeld für die Partnerstadt Charkiw. © PreussenElektra

„Wir müssen doch mehr tun können für die Ukraine“: Hilfe für Charkiw

Die vier Notstromaggregate werden bei dem Kraftwerk in Unterfranken nicht mehr gebraucht. Die Idee zu der Spende hatte Markus Burger, stellvertretender Leiter des Kraftwerks. „Wir müssen doch mehr tun können für die Ukraine“, hatte er sich gedacht. „Ich will, dass die Diesel vor Ort laufen und helfen.“ Dank der Hilfe durch den Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg und die Stadt Nürnberg konnten vorab zwei ukrainische Ingenieure nach Grafenrheinfeld kommen.

Der Abbau der Dieselaggregate wird durch Fotos und Filme dokumentiert, damit die Ukrainer mit dem Aufbau und der Inbetriebnahme vor Ort besser zurechtkommen, erläutert Burger. Der Kraftwerksstandort TEZ-5 ist die zweitgrößte Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in der Ukraine. Zwei weitere Dieselaggregate aus Grafenrheinfeld werden noch für Charkiw vorbereitet. (kam)

