Nürnberger Christkindlesmarkt findet wieder statt: Eröffnung, Zeiten und Programm

Von: Christian Einfeldt

Der Nürnberger Christkindlesmarkt findet 2022 wie gewohnt statt. Merkur.de klärt alle Fragen hinsichtlich Öffnungszeiten, Programm und Energiesparmaßnahmen.

Nürnberg – Jahr für Jahr zählt der Christkindlesmarkt Millionen von Besuchern. Der Nürnberger Weihnachtsmarkt ist einer der weltweit größten seiner Art – einer der bedeutendsten in Deutschland sowieso. Sowohl 2020 als auch 2021 musste das Fest noch coronabedingt abgesagt werden. Dieses Jahr lädt Nürnberg jedoch wieder zu Glühwein und Lebkuchen ein. Welches Programm 2022 zwischen dem 25. November und 24. Dezember 2022 ansteht, und ob es angesichts der Energiekrise nicht doch Entbehrungen hinzunehmen gilt. Eine Übersicht.

Weihnachtsmarkt: Nürnberger Christkindlesmarkt Adresse: Hauptmarkt, 90403 Nürnberg Offizielle Eröffnung: 25. November 2022, 17.30 Uhr Erste schriftliche Erwähnung: 1628

Christkindlesmarkt in Nürnberg: Wann öffnet 2022 der Weihnachtsmarkt?

Nicht nur einer der größten und bekanntesten – der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört auch zu den ältesten Weihnachtsmärkten der Welt. Nach Informationen der Stadt Nürnberg wird der Markt im Jahr 1628 erstmals erwähnt – damals noch als „Kindles-Marck“ gefeiert. Knapp 400 Jahre später erfreut sich das Volksfest mit einem Gästeschnitt von rund zwei Millionen Besuchern pro Jahr großer Beliebtheit. Endlich wieder Glühwein und Lebkuchen: Nürnberg beendet eine coronabedingte Durststrecke von zwei Jahren und öffnet 2022 wieder den Christkindlesmarkt.

Am Freitag, dem 25. November, um 17.30 Uhr steht 2022 die Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Nuremberg an – dann zumindest spricht das Christkind zum Publikum. Zwischen dem 26. November und 23. Dezember haben Besucher die Möglichkeit, zwischen 10 Uhr und 21 Uhr die bayerische Tradition der Vorweihnachtszeit kennenzulernen. Am 24. Dezember – Heiligabend – ist derweil das Ende angesetzt. Um 10 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt, bevor es um 14 Uhr endgültig vorbei ist.

Nürnberger Christkindlesmarkts: Diese Angebote gibt es 2022 auf dem Weihnachtsmarkt

Zuletzt war es das Jahr 2019 als rund zwei Millionen Besucher anlässlich des Weihnachtsfestes nach Mittelfranken kamen. Trotz zweijähriger Zwangspause bleiben die Traditionen auch weiterhin erhalten: Freitag vor dem ersten Advent eröffnet das Christkind den Markt. 2022 schlägt die Uhr dann 17.30 Uhr, wenn Christkind Teresa Windschall auf dem Nürnberger Hauptmarkt zwischen Frauenkirche und Schönem Brunnen die ersten Besucher empfängt.

Wann ist in Nürnberg Christkindlesmarkt? 2022 findet der Christkindlesmarkt in Nürnberg zwischen dem 25. November und 24. Dezember 2022 statt. Wie viele Besucher hat der Nürnberger Christkindlesmarkt? Zum Christkindlesmarkt begrüßt Nürnberg jährlich etwa über zwei Millionen Menschen. Ist der Christkindlmarkt in Nürnberg abgesagt? Coronabedingt musste der Christkindlesmarkt 2020 und 2021 abgesagt werden. 2022 findet der Nürnberger Weihnachtsmarkt wieder statt. Wo findet der Christkindlesmarkt in Nürnberg statt? Wie gewohnt findet der Christkindlesmarkt in der Nürnberger Altstadt statt – auf dem Hauptmarkt sowie den umliegenden Straßen.

Passend zur vorweihnachtlichen Zeit färbt das „Städtlein aus Holz und Tuch“ 2022 mehr als 160 Buden auf dem Nürnberger Weihnachtsmarkt Rot-Weiß. Nürnberg versprüht ein ganz besonderes Ambiente – so wie auch mit den zahlreichen Angebote, die dieses Jahr anstehen. Ob Nürnberger Lebkuchen oder Früchtebrot: Kulinarisch verpflichtet sich der Markt auch in diesem Jahr der bayerischen Tradition. Dass es Glühwein gibt, ist dabei genauso selbstverständlich wie der Verzehr von Nürnberger Rostbratwürste.

Christkindlesmarkt in Nürnberg: Nach 2019 lädt die Stadt wieder zum Weihnachtsmarkt ein. © Daniel Karmann/dpa

Wie die Stadt im Vorfeld des Weihnachtsmarktes in einer Mitteilung verlauten lässt, legen die Veranstalter einen besonderen Wert auf Bioprodukte. In Zeiten der Klimakrise setzt sich allmählich ein Umweltbewusstsein durch, das sich also auch auf dem diesjährigen Christkindlesmarkt bemerkbar macht.

Wissenswertes über den Nürnberger Weihnachtsmarkt: Kaum eine Nürnberger Sehenswürdigkeit begeistert so wie der Christkindlesmarkt. Als Tourismusmagnet überzeugt er dabei längst nicht nur Einheimische. Nach Vorbild des Nürnberger Weihnachtsmarktes findet in Chicago jährlich der „Christkindlmarket“ statt – genauso wie in Milwaukee oder Minnesota. Darüber hinaus war der Weihnachtsmarkt schon häufig Kulisse zahlreicher Filme und Serien.

Christkindlesmarkts Nürnberg 2022: Programm für Kinder und Familien

Wer den Nürnberger Weihnachtsmarkt jedoch nur aufgrund seiner mittelfränkischen Kulinarik schätzt, hat bei seinem letzten Besuch 2019 wohl nur die Hälfte der Attraktionen gesehen. Besonders reizvoll ist nämlich auch der Gang über Markt der Partnerstädte. Nürnberg macht gemeinsame Sache mit Ländern wie Nicaragua, China, Schottland, Spanien, Rumänien oder der Ukraine. Kunstgewerbe und köstliche Spezialitäten machen den Besuch 2022 zu einem Erlebnis mit internationalem Flair.

Dazu gibt es auch 2022 über den ganzen Christkindlesmarkt verteilt: Süßigkeiten, Spielzeug, Kunst sowie Weihnachts- und Christbaumschmuck. Auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt erwartet dabei Familien und Kinder natürlich auch dieses Jahr wieder ein vielversprechendes, volles Programm. Ob historische Fahrgeschäfte oder Märchenstunden: Auf dem Hans Sachs-Platz ist einiges geboten. Besonders dann, wenn zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr das Christkind ins Sternenhaus (Heilig-Geist-Haus, Hans-Sachs-Platz 2) einlädt. Während das Christkind den Hauptmarkt zwischen 15 Uhr und 16 Uhr besucht, freuen sich Kinder auf seine Ankunft auf dem Kinderweihnachtsmarkt auf dem Hans-Sachs-Platz zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr.

Öffnungszeiten des Nürnberger Christkindlesmarkts: 25. November (Tag der Eröffnung): Geöffnet zwischen 10 Uhr und 22 Uhr 25. November (Prolog des Christkindes): 17.30 Uhr 26. November bis 23. Dezember: Geöffnet zwischen 10 Uhr und 21 Uhr 24. Dezember (Ende des Weihnachtsmarktes): Geöffnet zwischen 10 Uhr und 14 Uhr

„Räumlich wie zeitlich eingeschränkt“: Nürnberger Weihnachtsmarkt reagiert auf Energiekrise

In Zeiten der Energiekrise blieb im Vorfeld der Planungen zunächst fraglich, inwiefern das Nürnberger Weihnachtsfest mit Energiespar-Maßnahmen kompatibel ist. Bayerns Städte haben bereits mit unterschiedlichen Maßnahmen auf die Krisenzeit reagiert. Wie Stadtrat Michael Fraas (CSU) unlängst bestätigt hatte, muss auch Nürnberg seinen Teil beitragen – unvermeidbar, dass es 2022 also auch den Christkindlesmarkt trifft.

Gegenüber dem Online-Portal Infranken sagte der CSU-Politiker, dass etwaige Maßnahmen „die gesamte Stadtverwaltung“ bereits „seit Monaten“ beschäftigen würde. Folgender Entschluss wurde nun in Nürnberg gefasst: Auch 2022 wird der Christkindlesmarkt wie gewohnt beleuchtet werden. Schon in den vergangenen Jahren hätte man durch die Umstellung auf LED-Lichter Energie eingespart.

Als Antwort auf die Energiekrise wird die Beleuchtung jedoch weiter „räumlich wie zeitlich eingeschränkt“. Dass der Weihnachtsmarkt 2022 wieder stattfindet, sei zufolge des Nürnberger Stadtrats eine „Herzensangelegenheit“ – eine, die auch nicht an Bedeutung verliert, wenn die Beleuchtungen etwa „in diesem Jahr schon um 22 Uhr abgeschaltet werden“.