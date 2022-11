Odyssee nach Christkindlesmarkt-Besuch: Paar findet Auto nicht mehr – Polizei hilft bei stundenlanger Suche

Von: Katarina Amtmann

Ein Paar besuchte den Nürnberger Christkindlesmarkt - danach begann eine Odyssee (Symbolbild). © IMAGO / Jochen Eckel

Sie besuchten den Nürnberger Christkindlesmarkt und fanden danach ihr Auto nicht mehr. Ein Paar brauchte die Hilfe der Polizei – die Suche war aufwendig.

Nürnberg – Die Polizei Mittelfranken berichtet auf Facebook von der Odyssee eines älteren Paares nach einem Besuch des berühmten Nürnberger Christkindlmarktes.

Christkindlesmarkt in Nürnberg: Paar findet Auto nicht mehr

Demnach machte sich ein 75-Jähriger aus Unterfranken am Eröffnungstag des Weihnachtsmarktes gemeinsam mit einer weiblichen Bekanntschaft aus Nordrhein-Westfalen auf den Weg nach Nürnberg, „um das überregional bekannte Christkind in echt zu sehen.“

Nach dem Weihnachtsmarktbesuch begann jedoch eine Odyssee für das ältere Paar, „denn sie hatten vor lauter Aufregung vergessen, wo sie ihr Fahrzeug geparkt hatten“, so die Polizei in dem Facebook-Post weiter. Nach einer stundenlangen erfolglosen Suche sprachen die Beiden eine Streife an. Es war mittlerweile bereits dunkel geworden. Das Duo erklärte, dass sie nach der Suche die Orientierung vollkommen verloren hätten und ohne Hilfe ihren Wagen nicht mehr finden werden.

Paar vergisst Parkplatz in Nürnberg - Polizei hilft bei Suche und zeigt „Livevorführung der Polizeiarbeit“

Die Beamten versprachen, dass das verlorene Auto noch am selben Abend gefunden werde. „Gemeinsam mit den älteren Paar begann die Suche im Zentrum von Nürnberg. Der Fahrzeugführer erinnerte sich überhaupt nicht mehr an den Abstellort, weshalb sich die Suche dann doch aufwendiger gestaltete als zunächst gedacht“, heißt es in dem Facebook-Post weiter. Einziger Hinweis war ein Behindertenparkplatz, auf welchem der Wagen abgestellt sein soll.

„Insgesamt suchten die Kollegen gemeinsam mit dem älteren Paar im Dienstfahrzeug koordiniert alle Behindertenparkplätze in der Innenstadt ab, führten nette Gespräche und konnten noch eine Livevorführung der Polizeiarbeit zeigen; denn zufälligerweise flüchtete ein Ladendieb vom Hauptmarkt. Geistesgegenwärtig konnte die Streife den flüchtenden Täter vor den Augen begeisterter Zuschauer festnehmen“, schreibt die Polizei Mittelfranken humorvoll in dem Facebook-Beitrag.

Polizei Nürnberg hilft Paar bei Suche nach Auto - mit Erfolg

Nach zwei Stunden erfolgloser Suche wurde diese zunächst abgebrochen. Angehörige wurden verständigt, um den Mann und seine Begleiterin nach Hause zu bringen. „Zum großen Glück des älteren Paares weckten sie an diesem Abend jedoch den Ehrgeiz der eingesetzten Beamten und Aufgeben war an diesem Abend keine Option.“ Nach einer weiteren Stunde konnte das Auto gefunden werden. Es stand aber nicht wie beschrieben auf einem Behindertenparkplatz.

Das Auto befand sich in einer kleinen Gasse im Zentrum von Nürnberg. „Bei der Übergabe des Fahrzeuges war der mittlerweile auf dem Rückweg befindliche Besitzer samt Familie sichtlich gerührt und konnte sein Glück kaum fassen“, beschreiben die Beamten die Situation.

Polizei beschreibt kuriosen Einsatz in Nürnberg: „Vielen lieben Dank für eure Hilfe“

„Schön das es euch gibt. Man muss ein großes Dankeschön sagen“, kommentiert eine Frau. „Vielen lieben Dank für eure Hilfe und eine ruhige und schöne Adventszeit“, wünscht eine weitere. „So ähnlich habe ich es vor Jahren mal in Amsterdam erlebt. Die Polizisten waren auch so nett und wir haben nach drei Stunden suchen unser Auto gefunden. Nur waren wir damals jünger als das beschriebene Ehepaar in Nürnberg. Mir war das ganz schön peinlich, aber die Beamten haben uns damals erklärt, dass sie oft die Autos von Touristen suchen“, beschreibt eine Frau eine ganz ähnliche Erfahrung.

Christkindlesmarkt in Nürnberg - Bilanz nach erstem Wochenende

„Deswegen fotografiere ich in großen Städten immer die Umgebung wo ich parke“, gibt eine weitere Person einen Tipp für zukünftige Ausflüge. Der Facebook-Post hat in weniger als 24 Stunden über 2000 Likes oder Herzchen bekommen und wurde fast 80 Mal geteilt.

