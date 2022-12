„Welcome, ladies and gentlemen“: Nürnberger Christkind eröffnet Weihnachtsmärkte in den USA

Von: Katarina Amtmann

Christkind Benigna Munsi eröffnet das „Christmas Village“ in Baltimore. © Eliza Elsner

Das Nürnberger Christkind reiste in die USA, um die Weihnachtsmärkte in Philadelphia und Baltimore zu eröffnen – für Benigna Munsi ein besonderes Erlebnis.

Nürnberg – Der berühmte Nürnberger Christkindlesmarkt hat am 25. November nach zweijähriger Corona-Pause begonnen. Die US-Kopie in Chicago war schon eine Woche zuvor an den Start gegangen.

Nürnberger Christkind eröffnet Weihnachtsmärkte in den USA

Nun wurden weitere Weihnachtsmärkte in den USA eröffnet – und zwar feierlich vom Nürnberger Christkind persönlich. „Welcome, ladies and gentlemen, boys and girls, people of all ages …“ Mit dem berühmten Prolog in englischer Sprache hat das Nürnberger Christkind der Jahre 2019 und 2020, Benigna Munsi, die Weihnachtsmärkte in Philadelphia und Baltimore eröffnet, wie die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung am 30. November mitteilt.

Im vergangenen Jahr musste die traditionelle Reise aufgrund der Pandemie entfallen. Nun bereiste Benigna Munsi erstmals als Botschafterin des Nürnberger Christkindlesmarkts die USA.

Nürnberger Christkind eröffnet „Christmas Village“ in Baltimore – Empfang von Gingy

Am Samstag (26. November) eröffnete sie das „Christmas Village“ in Baltimore. Der Weihnachtsmarkt der German American Marketing Inc. fand zum neunten Mal statt. Das Nürnberger Christkind kam über den Wasserweg zum Weihnachtsmarkt: Auf einem Schiff drehte es eine Runde durch das Hafenbecken. „Mit an Bord waren auch sechs Mitglieder der Raven’s Tent Band, die ‚Stille Nacht, heilige Nacht‘ performten, als das Schiff unter den Augen unzähliger Schaulustiger am Pier anlegte“, heißt es weiter.

Das Nürnberger Christkind wurde dort von Gingy empfangen, einer beliebten US-Weihnachtsfigur. Gemeinsam mit dem überlebensgroßen Lebkuchenmann und der Band lief das Christkind einmal die Promenade entlang, bevor es dann in einem weihnachtlich geschmückten Elektroauto der Hafenpolizei zum Mittelpunkt des Christmas Village gefahren wurde – der Glühwein-Pyramide, „die eines der Highlights des Markts ist“, so die Stadt Nürnberg.

Christkind Benigna Munsi gemeinsam mit „Christmas Village“-Maskottchen Gingy. © Eliza Elsner

Nürnberger Christkind in Amerika: Fotos, Autogramme und Süßigkeiten

Die eigentliche Eröffnung fand dann vor hunderten Besuchern in einem großen Zelt statt. Im Anschluss an den Prolog durchtrennte das Nürnberger Christkind ein symbolisches Band und gab das Weihnachtsdorf somit offiziell für die Gäste frei. Die Besucher hatten dann die Möglichkeit, mit dem Christkind zu sprechen und Fotos zu machen. Auch Autogramme mit persönlicher Widmung wurden geschrieben oder Süßigkeiten verschenkt.

Christkind Benigna Munsi eröffnet Weihnachtsmärkte in Baltimore und Philadelphia

„Nachdem ich in meiner eigentlichen Amtszeit aufgrund der Pandemie ja leider nicht immer unmittelbaren Kontakt zu den Menschen haben konnte, hat mir das besonders viel Freude gemacht. Mit kleinen und großen Weihnachts-Fans ins Gespräch zu kommen und sie mit Kleinigkeiten wie einem Foto oder einem Bonbon glücklich zu machen. Und die Fahrt mit dem Schiff und der tollen Band war wirklich ein Erlebnis“, sagte Benigna Munsi im Anschluss.

Am Montag (28. November) eröffnete die 20-Jährige dann das „Christmas Village“ in Philadelphia. Das dortige Weihnachtsdorf ist in den letzten Jahren immer weiter gewachsen. Bei der 15. Auflage gibt es weit über 100 Buden. (kam)

