Christkindlesmarkt in Nürnberg: US-Kopie steht in Startlöchern - Veranstalter euphorisch

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Weihnachtsmarkt in Nürnberg - eine US-Kopie eröffnet bereits eine Woche vorher (Archivbild). © IMAGO / agefotostock

Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist weltberühmt und eröffnet am 25. November. Bereits eine Woche zuvor startet eine US-Version.

Nürnberg/Chicago - Am 25. November eröffnet der berühmte Christkindlesmarkt in Nürnberg seine Pforten. Eine Woche früher dran ist der Weihnachtsmarkt in Chicago, der von der Nürnberger Version inspiriert ist.

Christkindlmarket Chicago Seit 1996 Ort: Daley Plaza, Chicago Zeitraum: 18. November bis 24. Dezember 2022 Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 20 Uhr Freitag und Samstag: 11 bis 21 Uhr

Christkindlesmarkt in Nürnberg: Weihnachtsmarkt-Kopie in Chicago startet

Das Original in Nürnberg stamme aus dem 16. Jahrhundert und sei bekannt für die hochwertigen Geschenke, das Essen, die Stimmung und gelte als idealer Platz für Familien um einzigartige Erinnerungen zu schaffen, erklärt der amerikanische Weihnachtsmarkt auf seiner Website.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Die Geschichte des Nürnberger Christkindlesmarkts

Nach Nürnberger Vorbild: Weihnachtsmarkt in Chicago mit über 55 Ständen

Beim Christkindlmarkt in Chicago gibt es laut Veranstalter über 55 Stände. Auch ein Christkind ist Teil der Veranstaltung, sogar das Nürnberger Original habe den amerikanischen Weihnachtsmarkt in vorherigen Jahren schon besucht. 2013 gab es dann erstmals das „Chicago Christkind“. Dieses war jeweils Teil der Eröffnungszeremonie und hielt den Prolog (vom deutschen übersetzt), um Besucher willkommen zu heißen, so die Veranstalter auf ihrer Website.

Coronabedingt war der Christkindlesmarkt in Nürnberg zwei Mal ausgefallen.

Weihnachtsmarkt in Chicago: Pinguin-Tasse mit deutschen Namen und Outfit

Jährlich gibt es auch eine neue Tasse zu erwerben. Dieses Jahr fiel die Entscheidung auf eine Pinguin-Tasse. Fans des Weihnachtsmarktes durften über den Namen abstimmen: Gretchen. „Unser Team liebt diesen Namen, er passt perfekt“, freuten sich die Veranstalter auf Instagram. Der Pinguin „trägt ein traditionelles deutsches Outfit und hat nun einen traditionellen deutschen Namen.“ Das Outfit dürfte einem deutschen Dirndl nachempfunden sein. (kam)

News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.