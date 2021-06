Corona-Impfung in Bayern: Viele machen Fehler nach der Zweitimpfung - Impfzentrum gibt Tipp

Nachweis für digitalen Impfpass

Nach der Zweitimpfung machen viele einen entscheidenden Fehler. Man soll seinen Account im Impfportal BayIMCO nicht löschen. Das Impfzentrum Nürnberg erklärt wieso.

Nürnberg - Jeder fünfte hat in Bayern bereits seine zweite Corona*-Schutzimpfung erhalten. Und fast die Hälfte aller Bürger (44,4 Prozent) im Freistaat hat bereits die erste Spritze bekommen. Das Nürnberger* Impfzentrum weist nun ausdrücklich daraufhin, dass man seinen Account im bayerischen Impfportal nach der Zweitimpfung nicht löschen soll. Er sei wichtig für den späteren digitalen Impfnachweis.

Corona-Impfung in Bayern: Impfzentrum bittet Account nach Zweitimpfung nicht zu löschen

Mitte Juli soll der Startschuss für einen digitalen Impfnachweis durch das Bundesgesundheitsministerium fallen. Mit diesem Zertifikat soll es einfacher sein, Lockerungen für Geimpfte wahrnehmen zu können. Die digitalen Impfnachweise werden voraussichtlich über das Bayerische Impfportal BayIMCO erzeugt, wodurch man den Impfpass dann ganz einfach herunterladen kann.

Daher sei es wichtig, seinen Account nach der Zweitimpfung nicht zu löschen, wie die Stadt Nürnberg in einer Mitteilung bekannt gibt. Man werde die Impflinge an sämtlichen Impforten in Nürnberg künftig bei deren Impfungen darauf hinweisen. Bei dem Impfstoff Johnson & Johnson* bekommt man das Zertifikat bereits nach nur einem Impftermin, da man bei diesem Vakzin auch nur eine Spritze zur vollständigen Impfung benötigt.

Nachweis zur Corona-Impfung: Was tun, wenn man seinen Account schon gelöscht hat?

Auch für diejenigen, die bereits vollständig geimpft sind, aber ihren Account im Impfportal bereits gelöscht haben, hat das Impfzentrum Nürnberg einen Tipp. Man solle seine mehrseitige Impfdokumentation und seinen Impfpass unbedingt sorgfältig aufbewahren. Außerdem arbeite das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bereits an einer digitalen Lösung, damit auch Bürger ohne Account, an einen digitalen Impfpass gelangen können.

Bei den Hausärzten gestaltet sich die Vergabe des digitalen Nachweises etwas anders. Vollständig Geimpfte werden von ihrem Arzt an das Robert-Koch-Institut* gemeldet. Dort soll dann der Impfausweis per QR-Code generiert werden. Mehr Details seien bislang aber noch nicht bekannt, heißt es in der Meldung weiter.

Den digitalen Impfnachweis kann man als QR-Code per Handy in die Corona-WarnApp, die neue CovPass-App oder eine andere geeignete App übertragen, wie etwa die auch in Nürnberg eingeführte Luca-App. Ende Juni plant das Bundesgesundheitsministerium, die neue CovPass-App zu veröffentlichen. (tkip) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

