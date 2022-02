Trotz hohem Infektionszahlen: Kita-Regeln angepasst - um Schließungen zu vermeiden

Große Erleichterung in Kitas: Trotz hoher Inzidenzen wurden dort die Corona-Regelungen gelockert. © Sebastian Gollnow/dpa

Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales passt Kita-Corona-Regelungen an. Die

Verantwortlichen in Nürnberg sind darüber sehr glücklich.

Nürnberg - Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hat die Kindertagesstätten darüber informiert, dass die Regelungen bei hohem Infektionsgeschehen angepasst werden. Laut der Stadt Nürnberg* seien die neuen Anpassungen für die Familien, wie auch den Betreibern der Kitas eine große Erleichterung. Insbesondere das Vorgehen bei positiven Testergebnissen wird modifiziert.

Corona in Nürnberg: Freude über Kita-Anpassungen

Die Nürnberger Referentin für Jugend, Familie und Soziales, Elisabeth Ries, zeigt sich durchaus erfreut über die Entlastung für die Betroffenen. Laut Ries, sei es für die Einrichtungen einfacher auf das Infektionsgeschehen zu reagieren, da man nun ein genaue und erleichterte Handlungsgrundlage habe. Schließungen von Kitas sollen so seltener vorkommen.

Nürnberg: Milde Corona-Krankheitsverläufe lassen Kita-Änderungen zu

Ausschlaggebend für die Lockerungen ist der milde Krankheitsverlauf der momentan in Bayern vorherrschenden Omikronvariante des Virus. So fällt zum Beispiel bei positiv getesteten Kindern die Nachverfolgung der Kontaktpersonen in der Kita weg. Die übrigen Betreuer und Kinder dürfen daher die Einrichtung weiterhin besuchen. Bei einem positiven Selbsttest hingegen, muss die betroffene Person weiterhin zuhause bleiben.

Corona in Nürnberg: Kita-Schließungen sollen vermieden werden

Eine fünftägige Schließung eines Kindergartens oder einer Krippe wird demnächst erst bei einer Infektionsrate von 20 Prozent vollzogen. Horte müssen bei 50 Prozent vorübergehend schließen. Kinder mit einer Befreiung von der Quarantänepflicht dürfen die Einrichtungen weiterhin besuchen. Außerdem können Schulkinder bei Distanzunterricht den Hort ohne Weiteres nutzen, vorausgesetzt sie sind nicht in Quarantäne.

Laut Staatsministerium werden genauere Details schnellstmöglich an die Kitas weitergegeben.

