„Beschämend und unwürdig“: Corona-Demo sorgt für Entsetzen - Harte Kritik an Polizei

„Wie ist das zu rechtfertigen?“

von Katarina Amtmann schließen

Zahlreiche Menschen haben in Nürnberg gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Auf Twitter gab es dafür kein Verständnis, sondern viel Kritik. Auch die Polizei bekam viel davon ab.

Nürnberg - Deutschland befindet sich nach wie vor im Corona-Lockdown,* die Infektionszahlen bleiben hoch. Umso mehr wunderten sich viele am Sonntagabend (3. Januar) über Bilder aus Nürnberg.* Ein Twitter-Nutzer postete ein Video, wohl aufgenommen am Hauptmarkt. Dazu schrieb er: „Nürnberg* in Karnevalsstimmung. Das ist beschämend und unwürdig. Im Umkreis von 100 km gibt es kein einziges Intensivbett mehr. Hohn und Spott für alle Gesundheitsberufe. Die Polizei hat versagt und lässt gewähren“, so der schwere Vorwurf.

#Nürnberg in Karnevalsstimmung. Das ist beschämend und unwürdig @nuernberg_de 😑

Im Umkreis von 100 km gibt es kein einziges Intensivbett mehr. Hohn und Spott für alle Gesundheitsberufe. Die Polizei hat versagt und lässt gewähren. #nbg0301 #querdenken911 pic.twitter.com/r73diHR1tD — Hagbard Celine (@hagbardceline78) January 3, 2021

Corona-Demo in Nürnberg: 1. FC Nürnberg zeigt sich auf Twitter fassungslos

Die Reaktionen auf Twitter sind entsprechend: „Ich könnt kotzen. Mein Nachbar ist gestern gestorben. An Corona.* Ja, er war alt. Ja er war dialysepflichtig. Aber ohne Corona* wäre er nicht gestorben. Vielleicht nächste Woche, vielleicht im Sommer. Aber nicht gestern. Und schon gar nicht elendig krepiert. Angesteckt hat er sich auf der Trauerfeier für seine Frau vor 4 Wochen“, schrieb jemand. Ein weiterer erklärte „Ich hatte mir gewünscht, dass 2021 nicht mehr schreiben zu müssen, aber mal wieder scheint eine „Querdenken“-Demo von den Einsatzkräften unterschätzt worden zu sein.“

Auch der Fußballverein der Stadt, der 1. FC Nürnberg*, zeigte sich mehr als schockiert: „Gesundheitssystem überlastet, Corona-Zahlen hoch: Wir verurteilen kopfschüttelend, was Leugner in der Nürnberger Innenstadt veranstalten - wirtschaftsschädigeend, respektlos, menschenverachtend.“

Corona-Demos in Nürnberg: Polizei Mittelfranken äußert sich

Laut Polizei* fanden am Sonntag über den Tag verteilt diverse Veranstaltungen statt. Mehrere angemeldete Demonstrationen seien im Vorfeld jedoch verboten worden.

Zwischen 17 und 18 Uhr fand laut Polizei eine Versammlung von Maskengegnern unter dem Titel „Coronaverordnung“ in der Frauenkirche statt. „Auch wenn nicht permanent die Abstands- und Maskenregeln eingehalten wurden, verlief die Versammlung größtenteils störungsfrei“, berichtete die Polizei. Im gleichen Zeitraum kam es am Hauptmarkt zur Gegendemonstration (Pro Infektionsschutzmaßnahmen.“

Für 18.30 Uhr wurde eine weitere Spontanveranstaltung angemeldet: „Gegen Willkür von Polizei und Staatsanwaltschaft“ Dazu heißt es: „Als Versammlungsfläche wurde den Teilnehmern der Jakobsplatz zugewiesen und die Versammlung auf die gesetzlich-vorgesehene Dauer von einer Stunde beschränkt. Großteils verlagerten die Teilnehmer der beendeten Versammlung am Hauptmarkt nun in Kleingruppen zum Jakobsplatz. Die Demonstration begann um 18:30 Uhr und wurde durch die Polizei dann um 19:30 Uhr beendet. Während der Versammlung wurden die Teilnehmer durch die Polizeiführung mehrmals per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, die geltenden infektionsrechtlichen Bestimmungen (Tragen eines MNS und Einhaltung der Mindestabstände) einzuhalten.“ Dies wurde nach der zweiten Durchsagen, inklusive Androhung der Versammlungsauflösung von den meisten Teilnehmern umgesetzt.

Corona-Demos in Nürnberg: „Totalversagen“ - Schwere Vorwürfe gegen Polizei

Die Polizei wird auf Twitter hart angegangen: „Totalversagen! Auf allen Bildern, die man sieht, tragen die meisten Demonstranten keine Maske! Diee Polizei hätte sofort auflösen müssen“ Auch Markus Söder* wird auf Twitter markiert und gefragt: „Wie passt das zu Ihren Aussagen und Forderungen eines harten Kurses?“ Ein weiterer meint: „Wie ist das zu rechtfertigen? Das ist Kapitulation des Landes vor den Schwurblern.“ (kam) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Bayern lesen Sie in unserem News-Ticker.

Rubriklistenbild: © Screenshot Twittre Michael Mayr @Nightmare_Keks