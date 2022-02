Fürther Arzt fordert Ende der Quarantäne in Kitas: Reaktionen gespalten - „Durchseuchungshaltung unethisch“

Von: Tanja Kipke

Der Pandemiebeauftragte Manfred Wagner im Klinikum Fürth hinterfragt auf Instagram die Corona-Maßnahmen. © Daniel Vogl/dpa/Archivbild

Ein Arzt aus dem Klinikum Fürth hat mit einem Instagram-Video für Aufsehen gesorgt. Er forderte Regeländerungen. Die Reaktionen der Nutzer sind gespalten.

Fürth - „Zeit für Lockerungen?“ Mit dieser Frage leitet der Fürther* Arzt Manfred Wagner seinen Post auf Instagram ein. In den letzten Monaten berichtete er immer wieder über die Situation im Klinikum Fürth. Er hatte sich auch schon über Jens Spahn beschwert und über eine Schlagzeile der Bild-Zeitung aufgeregt. Mittlerweile folgen über 20.000 Menschen seinem Kanal. In seinem jüngsten Video (4. Februar) fordert er ein Umdenken der Politik im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen. „Ich war immer eher im Team Vorsicht“, erklärt er zu Beginn des Videos. Er habe auch selten die Beschränkungen kritisiert. Nun sei jedoch der Zeitpunkt gekommen, die Regeln zu hinterfragen und zu handeln.

Fürther Arzt fordert Corona-Lockerungen: „Warum sollen Kita-Kinder in Quarantäne?“

Zuerst geht Wagner auf die aktuellen Quarantäne-Maßnahmen in Kitas ein. Flächendeckend gebe es momentan positive Pooltests. Kinder werden daraufhin „oft tagelang in Quarantäne geschickt“. Der Arzt verstehe nicht wieso. Unter 5-Jährige haben momentan nicht die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. „Wir gehen davon aus, dass Sie sowieso Corona bekommen: Warum sollen Sie dann in Quarantäne?“, so Wagner. Er hält es für nicht mehr verantwortbar, „unsere Kleinsten dermaßen einzuschränken“.

„Aber auch bei den über 5-Jährigen und Erwachsenen müssen wir die Corona-Strategie überdenken“, sagt Wagner im Video. Man sehe kaum noch schwere Verläufe. Das Gesundheitssystem werde durch Quarantänisierungsausfälle im Personal und durch die hohen Anforderungen der Patienten-Isolation belastet. „Ich will nicht polarisieren, ich will niemanden anklagen.“ Wagner ist aber der Meinung, dass man jetzt kritisch prüfen müsse, ob die Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems noch bestehe, beziehungsweise ob sie durch Corona bestehe.

Reaktionen im Netz sind gespalten - „Durchseuchungshaltung in hohem Maße unethisch“

Die Reaktionen der Nutzer auf Instagram sind gespalten. Vielen bedanken sich bei Wagner für sein ehrliches Statement. Andere sehen seine Aussagen eher kritisch - vor allem im Hinblick auf die Quarantäne-Maßnahmen in Kitas. „Ich finde die Durchseuchungshaltung allerdings in hohem Maße unethisch“, ist in den Kommentaren zu lesen. „Und der Punkt ist ja auch, es hat nicht jeder die Möglichkeit sich impfen zu lassen.“

Einige haben Wagner wohl auch Privatnachrichten geschickt. In einem zweiten Video vom 6. Februar berichtet er davon, dass ihn einige Nachrichten erreichten, in denen ihm vorgeworfen wird, „das Lager“ gewechselt zu haben. „Sind Sie jetzt in das Lager der Kritiker der Coronamaßnahmen gewechselt?“, fragte offenbar ein Nutzer. Der Fürther Arzt stellte daraufhin klar: „Ich bin in überhaupt keinem Lager.“ Er halte es für äußerst wichtig, aus dem „Lagerdenken“ herauszukommen und „Meinungen und Haltungen miteinander wertschätzend zu diskutieren.“ (tkip) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA