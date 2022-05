Impfaktion auf Frühlingsfest verlängert - Corona-Impfung auch bei Blauer Nacht möglich

Von: Katarina Amtmann

Der Impfbus steht noch länger auf dem Nürnberger Frühlingsfest. © Markus Hack / Stadt Nürnberg,

Das Nürnberger Frühlingsfest wurde verlängert - und damit auch die Corona-Impfaktion. Die Stadt informiert über weitere Möglichkeiten.

Nürnberg - Das Nürnberger Frühlingsfest wurde kürzlich überraschend verlängert - auch der Corona-Impfbus bleibt deshalb weiter vor Ort.

Corona-Impfbus auf dem Nürnberger Frühlingsfest Mittwoch bis Samstag, 4. bis 7. Mai 2022, von 12 bis 19 Uhr (Pause: 15 bis 15.30 Uhr) Der Impfbus steht direkt neben dem Riesenrad (Eingang Bayernstraße)

Corona-Impfungen auch bei der Blauen Nacht in Nürnberg möglich

Auch im Zentrum von Nürnberg macht ein Impfbus Station: „Wer bei der Blauen Nacht durch die Nürnberger Innenstadt bummelt, kann sich zusätzlich zum Kulturgenuss gleich noch eine Corona-(Auffrischungs-)Impfung holen – unkompliziert und ohne Termin“, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Der Impfbus ist an beiden Veranstaltungstagen im Einsatz: Am Freitag und Samstag (6. und 7. Mai) gibt es die Impfungen am Hans-Sachs-Platz von 13 bis 21 Uhr (Pause von 15 bis 15.30 Uhr).

Geimpft wird außerdem jede Woche jeweils von Dienstag bis Donnerstag auf dem Hauptmarkt (10 bis 18 Uhr, Pause von 13 bis 13.30 Uhr). Am Donnerstag, 26. Mai, haben alle städtischen Impfstellen inklusive Impfbus wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt geschlossen.

Corona-Impfungen in Nürnberg

Dienstag, 3. Mai, 10 bis 17 Uhr (Pause von 13 bis 13 Uhr): Corona-Impfungen bei der Noris-Arbeit (NOA), Siebenkeesstraße 4

Im Franken-Center in Langwasser, Glogauer Straße 30-38, wird montags bis samstags von 9.30 bis 18 Uhr geimpft, Mittagspause ist von 13 bis 13.30 Uhr

Im Mercado-Einkaufszentrum, Äußere Bayreuther Straße 78, impft das Team montags bis samstags von 10 bis 19.30 Uhr (Mittagspause von 13 bis 13.30 Uhr)

Nürnberger Frühlingsfest: Wiedereröffnung nach Corona-Pause

Stadt Nürnberg informiert über Corona-Impfungen

Weiter berichtet die Stadt Nürnberg: „Neben den dezentralen Aktionen, bei denen kein Termin nötig ist, sind weiterhin die festen Impfstellen in Betrieb. Diese Impfstellen befinden sich in der Großreuther Straße 115 b (einstige Kfz-Zulassungsstelle) sowie in der Südlichen Fürther Straße 14 (ehemaliges N-Ergie-Kundenzentrum). Die Impfstellen haben von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nötig: online über das Registrierungsportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern) oder über die Telefonhotline 09 11 / 14 89 82 45.“



Und weiter: „In der Impfstelle Großreuther Straße 115 b gibt es auch ohne Termin eine Impfung: an jedem Öffnungstag vormittags von 9 bis 12 Uhr. Über dieses Zeitfenster an der Großreuther Straße hinaus wird an den zwei festen Impfstellen auch ohne Termin geimpft, wenn es die Kapazität zulässt. In der Impfstelle Südliche Fürther Straße 14 gibt es jeweils am Samstag Familien-Impftage. Termine für die Kinderimpfungen werden telefonisch unter der Hotline 09 11 / 14 89 82 45 oder über das Registrierungsportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern) vergeben.“ (kam)