Corona-Infektion bei jungen Patienten: Studie enthüllt erschreckende Spätfolgen an Lunge

Eine Erlanger Studie prüfte die Lungenfunktion bei Kindern und Jugendlichen nach einer Corona-Infektion. © IMAGO

Eine Studie des Uniklinikums Erlangen erforscht die Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion bei Kindern und Jugendlichen. Die Ergebnisse sind erschreckend.

Erlangen – „Nicht an allen geht eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus spurlos vorüber“, beginnt das Klinikum seine Mitteilung zur Studie. Bei Kindern und Jugendlichen, die sich von einer Corona-Infektion erholt haben oder an Long Covid leiden, zeigen sich im Nachhinein enorme Lungenveränderungen. Zu diesem Ergebnis sind Wissenschaftler in Erlangen gekommen.

Corona-Studie mit erschreckendem Ergebnis: Lungenfunktionsstörung bei Kindern

Die klinische Studie führten die Kinder- und Jugendklinik, das Sozialpädiatrischen Zentrums und das Radiologischen Instituts des Klinikums Erlangen durch. Gefördert wurde sie vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. „Wir haben diese Studie in Zusammenarbeit mit dem Radiologischen Institut konzipiert, als die Hinweise auf Long- und Post-Covid-Fälle bei Erwachsenen zugenommen haben“, sagt PD Dr. Ferdinand Knieling, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin in der Kinderklinik des Uniklinikums Erlangen.

„Das war auch der Zeitpunkt, als die ersten Patientinnen und Patienten mit unspezifischen Symptomen zu uns in die Klinik kamen und die Eltern nach einem Zusammenhang mit einer früheren SARS-CoV-2-Infektion fragten.“ An der Studie nahmen jedoch nicht nur Kinder und Jugendliche mit Long Covid Symptomen teil. 29 Teilnehmer hatten sich von der Corona-Infektion bereits erholt, 25 leiden an Long Covid. Bei beiden Gruppen wurde eine Lungenfunktionsstörung festgestellt.

Studie aus Erlangen: Kinder und Jugendliche nach Corona Lungenschäden

Mithilfe eines speziellen MRT untersuchten die Forschende die Lungen aller Probanden auf ihre Funktion. Dabei stellte sich heraus, dass der Luft- und Blutfluss der Lunge bei den Teilnehmern nicht mehr ordnungsgemäß funktioniere. „In der Gruppe der Genesenen betrug die V/Q-Ratio 62 %, in der Gruppe mit Long Covid 60 % – beide Male ein deutlich niedrigerer Wert als die Ratio von 81 % bei den gesunden Kontrollpersonen.“

Bedeutet: Das Maß des Luft- und Blutflusses war bei allen Corona-Probanden deutlich geringer als bei gesunden Kindern und Jugendlichen. Dabei sei die vergangene Zeit seit der Corona-Infektion egal gewesen. Die Lungenfunktion sei stets geringer gewesen (bei weniger als 180 Tage, 180 bis 360 Tage oder mehr als 360 Tage).

Studienergebnisse rechtfertigen Überwachung der Lungenschäden nach Corona

Laut den Forschern rechtfertigen die Studienergebnisse eine weitere Überwachung der andauernden Lungenschäden bei Kindern und Jugendlichen nach Corona. Weitere Forschungsarbeiten seien notwendig, eine Nachfolgestudie laufe bereits.

„Wir wollen besser verstehen, wie sich die Ergebnisse im Laufe der Zeit und insbesondere mit Blick auf sich verändernde Virusvarianten entwickeln und welche Bedeutung den beschriebenen Befunden für die langfristige Gesundheit der Kinder und Jugendlichen zukommt“, erläutert PD Dr. Knieling. Die Forschenden werden dann auch andere Organe genauer unter die Lupe nehmen. (tkip)

