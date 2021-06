Luca-App: Corona-Kontaktverfolgung auch ohne Smartphone möglich - Schlüsselanhänger mit QR-Code

Nürnberger Land verteilt Anhänger

Die Luca-App hilft den Gesundheitsämtern durch die leichtere Kontaktverfolgung enorm. Nun können auch Menschen ohne Smartphone das System nutzen.

Nürnberger Land - Mittlerweile wird die Luca-App bundesweit zur Unterstützung der Kontaktnachverfolgung eingesetzt. Damit ist sie ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen die Corona*-Pandemie. Das einfache Einchecken im Restaurant oder bei einer Kultureinrichtung war bisher nur über das Smartphone möglich. Im Nürnberger Land* gibt es jetzt auch für Menschen ohne Handy die Möglichkeit das System zu nutzen.

Nürnberger Land verteilt Luca-App Schlüsselanhänger - Nur für Menschen ohne Smartphone

Um Kontakte schnell und zuverlässig nachverfolgen zu können, müssen Kontaktdaten erfasst werden. Die meisten kennen die Zettel vor allem aus der Gastronomie. Die Luca-App vereinfacht das Vorgehen mit ihrer Nachverfolgungssoftware. Man braucht sich nur einmal zu registrieren und kann sich dann mit dem QR-Code überall einchecken. Bisher hat man den wichtigen QR-Code nur über die App vorzeigen können. Um auch Menschen ohne Smartphone dieses System zu ermöglichen hat das Nürnberger Land spezielle Schlüsselanhänger beschafft.

Die Anhänger können kostenlos in den Rathäusern, dem Landratsamt oder bei den Heimatzeitungen abgeholt werden. Um den QR-Code am Anhänger nutzen zu können, muss man sich lediglich einmal im Internet registrieren. Eine genaue Anleitung liegt dem Anhänger bei. In einer Mitteilung des Landkreises heißt es, die Schlüsselanhänger sind explizit für Personen ohne Smartphone gedacht. Wer eines besitzt, wird gebeten weiterhin die App zu nutzen, da diese auch andere wichtige Funktionen enthält. Wann es die Anhänger auch für die Bürger aus der Stadt Nürnberg* geben wird, ist noch nicht bekannt. Nürnberg führte die App als erste Stadt in Bayern Ende März ein. (tkip) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

