Landkreis in Bayern mit höchster Corona-Inzidenz in Deutschland

Von: Katarina Amtmann

Ein mittelfränkischer Landkreis hat die höchste Corona-Inzidenz in ganz Deutschland - mit großem Abstand zum zweiten Platz.

München - Das Coronavirus rückt immer mehr in den Hintergrund: Der andauernde Krieg Russlands in der Ukraine, das Affenpockenvirus und nun ein Fall des gefährlichen Borna-Virus im Freistaat. Die Pandemie ist in den Köpfen vieler Menschen nicht mehr präsent.

Corona-News: Impfzentren in Bayern werfen 1,3 Millionen Dosen weg

Das zeigt sich auch bei den Impfungen. Die bayerischen Corona-Impfzentren haben bislang gut 1,3 Millionen Dosen Impfstoff weggeworfen. Hauptgrund war der Ablauf der Haltbarkeit, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch (8. Juni) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München mitteilte.

Corona in Deutschland: Inzidenz-Spitzenreiter liegt in Bayern

Dabei ist Corona keineswegs vorbei: Ein mittelfränkischer Landkreis hat die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Deutschland. Für Weißenburg-Gunzenhausen meldete das Robert-Koch-Institut am Donnerstag (9. Juni) einen Wert von 1024,0. Damit liegt der fränkische Kreis deutlich vor Platz zwei und drei: den Landkreisen Coesfeld (806,0) und Kassel (716,0).

Corona in Bayern: Die Kreise mit den höchsten Zahlen

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: 1024,0

Landkreis Dachau: 580,2

Landkreis Erlangen-Höchstadt: 470,7

Corona-News für Bayern - Untererfassung der Fälle wahrscheinlich

Für ganz Bayern liegt die Corona-Inzidenz bei 275,4. Fünf Bundesländer weisen höhere Werte auf. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. (kam mit dpa)

