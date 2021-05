Corona in Nürnberg: Inzidenzwert auf Sinkflug - Weitere Lockerungen in Sicht?

Die Nürnberger erfreuten sich am Samstag an den neuen Corona-Lockerungen.

Die Inzidenz in Nürnberg hat nochmal einen Sprung nach unten gemacht. Bald könnte weiter gelockert werden. Alle weiteren Entwicklungen im News-Ticker.

Sieben-Tage-Inzidenz in Nürnberg* weiterhin auf Sinkflug - Neue Lockerungen ab nächster Woche?

Bundeswehr unterstützt Gesundheitsamt in der Kontaktnachverfolgung.

Nürnberg - Die Coronalage in Nürnberg entspannt sich weiterhin. Die Zahlen sind rückläufig und die Menschen erfreuen sich an den ersten Lockerungen. Seit 27. Mai gelten die Regeln für eine Inzidenz zwischen 50 und 100. Unter anderem durften die Freibäder und die Außengastronomie wieder öffnen. Auch Ministerpräsident Markus Söder genoss ein Kaltgetränk in der Nürnberger Innenstadt, wie er auf Instagram mit einem Foto belegte. Sollten die Zahlen weiterhin so nach unten rauschen, könnten bald neue Lockerungen in Nürnberg eintreten.

Corona in Nürnberg: Inzidenzwert stürzt nach unten - Wann kann weiter gelockert werden?

Für Bayern liegt die Inzidenz mittlerweile bei nur 36,4. Davon ist die Stadt Nürnberg zwar noch weit entfernt, allerdings ist die Sieben-Tage-Inzidenz* in der Frankenmetropole weiterhin auf dem Sinkflug. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts* (RKI) liegt der Wert am Montag bei 66,4. Das sind fast 30 Fälle weniger als noch vor einer Woche (24. Mai). 30 Personen haben sich in den letzten 24 Stunden neu mit dem Coronavirus* infiziert. Damit kommt die Stadt auf eine Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie von 34.044.

Wenn der Wert fünf Tage hintereinander unter 50 liegt, treten nach einer Karenzzeit weitere Lockerungen in Kraft. Sinkt die Inzidenz weiter so rasant, könnte dies schon in der folgenden Woche der Fall sein. Dann würde unter anderem die Testpflicht für die Außengastronomie wegfallen. Außerdem bräuchte man dann keinen Termin mehr, um im Einzelhandel shoppen zu gehen.

Gesundheitsamt Nürnberg: Bundeswehr hilft weiterhin bei der Kontaktverfolgung

Eine erfreuliche Nachricht für das Gesundheitsamt: Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr unterstützen die Kollegen der Kontaktverfolgung weiterhin. Bis vorerst 30. Juni helfen die 20 Unterstützer der Bundeswehr bei den Gesprächen mit positiv getesteten Bürgerinnen und Bürgern sowie bei der nachfolgenden Betreuung bis hin zur Beendigung der Quarantäne. Die „Kontaktnachverfolger“ wurden hierfür speziell geschult und vom Gesundheitsamt ausführlich eingewiesen und betreut.

„Für die gute Zusammenarbeit bedanke ich mich im Namen der Stadt Nürnberg sehr herzlich“, sagt Britta Walthelm, Referentin für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg. Auch Andrea Hesselbach, Leiterin der Außenstelle und des Corona-Bürgertelefons, ist dankbar für das gute Verhältnis mit den Soldaten. „Die Zusammenarbeit ist ein Vergnügen.“ Bereits seit Oktober 2020 bekommt die Stadt Unterstützung von der Bundeswehr zur Eindämmung der Corona-Pandemie. (tkip) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

