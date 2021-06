Corona in Nürnberg: Inzidenz weiter im Sinkflug - Welche Lockerungen schon ab Montag gelten

News-Ticker für die Frankenmetropole

von Tanja Kipke schließen

Über das Wochenende ist die Inzidenz in Nürnberg immer weiter gesunken. Einige Lockerungen gelten bereits ab Montag. Alle weiteren Entwicklungen im News-Ticker.

Die Inzidenz in Nürnberg* sinkt das erste Mal unter die 35er-Marke.

Söder verkündete neue Regeln für den Freistaat - Was daher ab Montag in der Frankenmetropole gilt.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Nürnberg - Am Freitag hatte Markus Söder* (CSU) in einer Pressekonferenz weitreichende Lockerungen im Freistaat verkündet. Nur noch die Inzidenzwerte 50 und 100 sind ab sofort entscheidend für die Corona-Regeln. Bei einer Inzidenz über 100 greift weiterhin die Bundesnotbremse. Das bedeutet für die meisten Regionen schon ab Montag (7. Juni) weitere Lockerungen - auch für Nürnberg.

Corona in Nürnberg: Inzidenz liegt vierten Tag in Folge unter 50 - Lockerungen kommen

Die Sieben-Tage-Inzidenz* in Nürnberg liegt den vierten Tag in Folge unter dem entscheidenden Grenzwert 50. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals seit Monaten einen Wert unter dieser Grenze. Heute liegt er sogar unter 35 - und zwar bei 34. In den letzten 24 Stunden hat sich niemand neu mit dem Coronavirus* infiziert.

Wenn die Inzident auch noch Morgen einen Wert unter 50 aufweist, können sich die Nürnberger ab Mittwoch (9. Juni) auf weitreichende Lockerungen freuen. Durch die neuen Corona-Regeln in Bayern* gelten jedoch bereits ab Montag einige Freiheiten in der Frankenmetropole.

Corona in Nürnberg: Welche Lockerungen bereits ab Montag gelten

Durch die Änderung der Corona-Regeln von Ministerpräsident Söder kommt es in Nürnberg schon am Montag zu einigen Änderungen. Aktuell zählt Nürnberg noch zu den Regionen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100, da die Stadt noch nicht fünf Tage in Folge unter dem Grenzwert liegt. Ein kurzer Überblick, welche Regelungen sich dennoch ab heute ändern:

Kontaktbeschränkungen: Bei einer Inzidenz von 50 bis 100 dürfen sich nun zehn Personen aus drei Haushalten sehen. Geimpfte und Genesene zählen nicht mit.

Bei einer Inzidenz von 50 bis 100 dürfen sich nun zehn Personen aus drei Haushalten sehen. Geimpfte und Genesene zählen nicht mit. Innengastronomie darf wieder öffnen. Ab Inzidenz über 50 gilt eine Testpflicht (Tests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein). Eine Sperrstunde gilt erst ab 24 Uhr.

darf wieder öffnen. Ab Inzidenz über 50 gilt eine Testpflicht (Tests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein). Eine Sperrstunde gilt erst ab 24 Uhr. Einzelhandel darf wieder öffnen. Click & Meet ist unter 100 abgeschafft worden. Die Kundenbegrenzung pro Quadratmeter und Hygienevorschriften bleiben allerdings bestehen.

darf wieder öffnen. Click & Meet ist unter 100 abgeschafft worden. Die Kundenbegrenzung pro Quadratmeter und Hygienevorschriften bleiben allerdings bestehen. Freizeiteinrichtungen: Solarien, Saunen, Bäder, Thermen, Freizeitparks, Indoorspielplätze und vergleichbare Freizeiteinrichtungen, Schauhöhlen, Besucherbergwerke, Stadt- und Gästeführungen, Spielbanken/Spielhallen und Wettannahmestellen können mit Infektionsschutzkonzept wieder öffnen. In Gebieten mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist ein negativer Corona-Test* erforderlich.

Solarien, Saunen, Bäder, Thermen, Freizeitparks, Indoorspielplätze und vergleichbare Freizeiteinrichtungen, Schauhöhlen, Besucherbergwerke, Stadt- und Gästeführungen, Spielbanken/Spielhallen und Wettannahmestellen können mit Infektionsschutzkonzept wieder öffnen. In Gebieten mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist ein negativer Corona-Test* erforderlich. Hochzeiten, Trauerfeiern, Geburtstage dürfen wieder stattfinden, und zwar mit bis zu 50 Gästen draußen und 25 drinnen, bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100. Jedoch gilt eine Testpflicht

dürfen wieder stattfinden, und zwar mit bis zu 50 Gästen draußen und 25 drinnen, bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100. Jedoch gilt eine Testpflicht Sport: Für alle wird Sport (kontaktfreier ebenso wie Kontaktsport) indoor wie outdoor in allen Gebieten mit einer Inzidenz unter 100 ohne feste Gruppenobergrenzen möglich. In Gebieten mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 allerdings nur für Teilnehmer, die einen aktuellen negativen Test vorweisen können.

Sobald die Inzidenz in Nürnberg noch einen Tag unter 50 liegt, gibt es in den genannten Bereichen noch weitere Freiheiten. Zum Beispiel entfällt dann die Testpflicht und bei privaten Veranstaltungen, wie zum Beispiel Geburtstagen, können noch mehr Leute zusammenkommen. Auch für die allgemeinen Kontaktbeschränkungen ändern sich die Regeln dann nochmal. Diese Regeln gelten ab heute in den Nürnberger Schulen und Kitas. (tkip) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Übrigens: Die wichtigsten Geschichten aus dem schönen Nürnberg gibt‘s jetzt auch in unserem brandneuen, regelmäßigen Nürnberg-Newsletter.

Rubriklistenbild: © Daniel Karmann/dpa