Wie gut sind Schulen vor Corona-Infektionsgeschehen geschützt? Schulreferentin äußert sich

Teilen

Die Nürnberger Schulreferentin betont: Auch während Corona hat der Präsenzunterricht einen hohen Stellenwert. © Bernd Weißbrod/dpa

Nachdem Thomas Pettinger von der „No-Covid-Initiative“ Eltern geraten hatte, ihre Kinder krankzumelden, um sich vor Corona zu schützen, äußert sich die Nürnberger Schulreferentin dazu.

Nürnberg – Sind Schulen in Zeiten der Pandemie unsicher? Das behaupten Initiativen wie die „No-Covid-Initiative“, die auf ihrer Webseite für eine „klügere Corona-Strategie“ wirbt. Die Nürnberger Schulreferentin Cornelia Trinkl (CSU) äußert sich zu den Behauptungen in einem Statement, das die Stadt Nürnberg* am Freitag (4. Februar) veröffentlich hat.

Darin kritisiert sie die Aussagen von Thomas Pettinger, der „in unverantwortlicher Weise mit den Ängsten von Schülern, Eltern und der Lehrerschaft“ spiele. Pettinger ist der Verantwortliche der Initiative, der laut Trinkl Eltern dazu auffordern soll, ihre Kinder krankzumelden, um Distanzunterricht zu erzwingen.

Corona in Nürnberg: Distanzunterricht in Schulen erzwingen?

Die Schulreferentin ist der Meinung, dass er damit die psychosozialen Folgen übersehe, die mit Distanzunterricht einhergehen. Fakt sei, “dass die Stadt Nürnberg in den vergangenen Monaten besonders schnell und professionell in einer gemeinsamen Kraftanstrengung über 1.500 mobile Luftreinigungsgeräte für alle Klassenzimmer der Jahrgangsstufe 1 bis 6 und über 4.000 CO2-Ampeln für alle Klassenräume“ angeschafft habe. Außerdem stehen dank der Kooperation mit dem Freistaat genügend Tests zur Verfügung, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler problemlos auf das Virus testen lassen können.

Corona in Nürnberg: CSU-Politikerin hebt Bedeutung des Präsenzunterrichts hervor

Zudem wurden Impfungen für Lehrkräfte schnell organisiert und Kinderimpfungen würden zur Genüge niedrigschwellig angeboten. Cornelia Trinkl will den Kurs fortführen: „Der gemeinsame Präsenzunterricht hat – wie wir alle in den früheren Corona-Wellen erfahren konnten – einen hohen Wert.“ Die Stadt Nürnberg werde deshalb weiter in verantwortungsvoller Weise einen sicheren Schulbetrieb gewährleisten.

Noch mehr Nachrichten aus Nürnberg lesen Sie hier. Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA