Corona in Nürnberg: „Bündnis Nazi-Stopp“ kritisiert Querdenker-Demo - Bayerns Zahlen zur Corona-Sterblichkeit

160 Personen des "Bündnis Nazi-Stopp„ demonstrierten in Nürnberg für eine bessere Sozialpolitik in der Corona-Krise.

Am Wochenende fanden in Nürnberge zwei Demonstrationen mit Corona-Bezug statt. Das „Bündnis Nazistopp“ kritisierte die Querdenker-Bewegung dabei scharf. Alle News im Ticker.

In einer Pressekonferenz spricht Innenminister Herrmann über die Corona-Auswirkungen auf die Sterblichkeit in Bayern. (Update vom 29 März, 15.30 Uhr)

Kundgebung des „Bündnis Nazi-Stopp“ kritisiert Querdenker-Demo vom Vortag.

Querdenker-Demo mit rund 550 Teilnehmern in Nürnberg. Polizei muss einschreiten.

Der Inzidenzwert der Stadt steigt weiter stark an.

Update vom 29. März, 15.30 Uhr: Die Corona-Zahlen in Bayern steigen weiter enorm an. Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die Sterbezahlen? Diese Frage dürften sich viele inzwischen gestellt haben. Fest steht: Seit Beginn der Corona-Krise sind im Freistaat über 13.000 Menschen an oder mit der Infektion verstorben. Antworten zu dieser Frage gab es heute auf einer Pressekonferenz mit Innenminister Joachim Herrmann.

Corona in Bayern: Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Sterbezahlen

„Die Zahlen sprechen leider eine eindeutige Sprache, die keinen Zweifel an der Gefährlichkeit des Virus lassen“, so Herrmann. Im gesamten Freistaat sei in den ersten 10 Monaten von 2020 zwar keine deutlich erhöhte Sterblichkeit im Vergleich zu den Vorjahren vorzuweisen. Dennoch seien in einzelnen Kalenderwochen im Frühjahr signifikant hohe Zahlen nachzuweisen. In einzelnen Landkreisen sind Herrmann zufolge sogar deutliche Anstiege von über 50 Prozent erkennbar. „Damit liegen wir deutlich über den Vorjahren“, betont der Innenminister.

Corona in Nürnberg: Kundgebung des „Bündnis Nazi-Stopp“ kritisiert Querdenker-Demo

Nürnberg - Am Sonntag trafen sich 160 Menschen in Nürnberg*, um für eine bessere Sozialpolitik in der Corona*-Krise zu demonstrieren. Die Redner der Kundgebung kritisierten die Aussagen der Querdenker-Demo am Tag zuvor scharf. Ulli Schneeweiß und Anna Heinze-Lahcalar von „Bündnis Nazistopp“ betonten, dass es sich bei den „Querdenkern“ um Egoisten handele, die über die Maskenpflicht jammerten und ohne Rücksicht auf die Schwächsten ihre Freiheiten ausleben wollten, wie es in einem Bericht von nordbayern.de heißt. Zudem hätte die per Video zugeschaltete Rechtsextremismus-Expertin Birgit Mair festgestellt, dass die Szene „mit Nazis kein Problem“ habe, jedenfalls seien auf den Veranstaltungen der Querdenker stets Vertreter der rechtsextremen Szene präsent.

Die Kundgebung stand unter dem Motto: „Soziale Krisenpolitik statt rechtes Geschwurbel!“. Auf der Seite des Bündnissen schreiben die Veranstalter, ihnen sei es gelungen gemeinsam wichtige inhaltliche Akzente zu setzen. Die Redner:innen hätte neben der Kritik an den „rechtsoffenen ‚Corona-Rebellen‘, die zunehmend desaströsen sozialen Folgen der Corona-Krise angeprangert und die derzeitige Wirtschafts- und Sozialpolitik kritisiert“.

Corona in Nürnberg: Querdenker-Demo mit rund 550 Teilnehmern - Polizei schreitet ein

Am Samstag demonstrierten rund 550 Personen gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Kornmarkt. Für die Kundgebung hatte die Stadt Nürnberg der Gruppe „Querdenken 911“ Vorgaben gemacht. Streitpunkte waren das Wie und das Wo der Demonstration. Weil es keine Einigung gab, zogen die Organisatoren der Demonstration per Eilantrag vor das Verwaltungsgericht in Ansbach, wie nordbayern.de berichtet. Anschließend jubelte die Querdenker-Szene auf Facebook von einem „Sieg vor Gericht“. Doch dabei handelt es sich eher um einen Teilsieg. Die Kundgebung durfte zwar, wie von den Veranstaltern geplant, auf dem Kornmarkt stattfinden, allerdings wurde der Aufzug durch die Innenstadt gestrichen. Die Demonstration musste daher „ortsfest“ stattfinden.

+ Knapp 550 Demonstranten protestierten am Samstagnachmittag auf dem Nürnberger Kornmarkt gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. © Dpa

Insgesamt dauerte die Veranstaltung dreieinhalb Stunden. Es kam dabei immer wieder zu Verstößen gegen die Einhaltung des Mindestabstands und der Maskenpflicht. Insgesamt mussten sich 19 Personen wegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten. 21 Personen wurden des Platzes verwiesen. Um 18 Uhr wurde die Veranstaltung dann von der Polizei aufgelöst. Aber insgesamt verlief die Veranstaltung ohne größere Zwischenfälle, resümiert die Polizei Mittelfranken* in einer Pressemitteilung.

Nürnberg: Der Inzidenzwert der Stadt steigt weiter stark an

Seit knapp zwei Wochen liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert* in Nürnberg über 100. Die bayerische „Notbremse“ gilt demnach seit dem 16. März. Dies bedeutet: Geschäfte und Schulen sind geschlossen, Kitas sind weiterhin im Notbetrieb und die nächtliche Ausgangssperre gilt wieder. In den letzten Tagen schnellte der Wert enorm in die Höhe. Laut dem Robert-Koch-Institut* (RKI) liegt er bei 186,2. Das sind 36 Punkte mehr als noch am Freitag (26. März). Insgesamt kommt Nürnberg auf 26.591 Corona-Infizierte.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen ist im Vergleich zum Vortrag um drei Personen gestiegen, wie die Stadt Nürnberg* auf ihrer Homepage bekannt gibt. Über 2.000 Personen bekamen im Laufe des Wochenendes ihre erste Corona-Schutzimpfung. Damit kommt Nürnberg auf eine Gesamtzahl von 77.105 Geimpften. Etwa ein Drittel der Geimpften Personen haben auch schon ihre Zweitimpfung erhalten. (tk) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

