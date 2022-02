Neuer Meilenstein in Nürnberg: So einfach kann der Corona-Verlauf dokumentiert werden

Die Stadt Nürnberg erweitert ihr Symptomtagebuch für Corona-Infizierte. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

Die Stadt Nürnberg erweitert ihr digitales Symptom-Tagebuch ab dem 1. März, um die Pandemie weiter in den Griff zu bekommen. So funktioniert das System.

Nürnberg – Die Stadt Nürnberg erklimmt ab Dienstag (1. März) einen neuen Meilenstein, um dem Coronavirus die Stirn zu zeigen und die Verbreitung einzudämmen. Ab dann gibt es für die Nürnbergerinnen und Nürnberger, die sich mit Corona infiziert haben, mehr Funktionen im digitalen Climedo-Symptomtagebuch, um ihren Krankheitsverlauf zu dokumentieren. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Corona in Nürnberg: Infizierte erhalten SMS und E-Mail

Dazu erhalten die Infizierten jeden Tag eine automatisierte SMS und E-Mail, in der sie gebeten werden, ihren Krankheitsverlauf zu dokumentieren und per Klick auf den Link an das Gesundheitsamt zu übermitteln. Ab dann können auch per SMS registrierte Infizierte ihre Gesundheitsdaten wie Impfungen und Vorerkrankungen über die Software eintragen, um ihre Fallakte automatisch vervollständigen zu lassen.

Keine Sorge: Die Datenübertragung ist sicher. Dafür sorgen die Server des Informationstechnikzentrums Bund. Doch diese Maßnahme ist nur erfolgreich, wenn alle mitmachen. Dafür müssen die Infizierten ihre Handynummer und bestenfalls auch die E-Mail-Adresse schon beim PCR-Test angegeben haben. Alle Personendaten werden datenschutzkonform in der Software hinterlegt und nicht an Dritte weitergegeben. Sollten Personen weder Handynummer noch E-Mail-Adresse angegeben werden, müssen sie weiterhin händisch per Festnetznummer kontaktiert werden.