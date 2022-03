Nürnberg: Hier können sich Interessierte mit Nuvaxovid impfen lassen 

Corona-Impfstoff von Novavax kommt: Startdatum in Nürnberg fix - OB König hat große Hoffnung

Teilen

Der Novavax-Impfstoff steht ab Freitag (4. März) in Nürnberg zur Verfügung. © Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn/Illustration

Nürnberg verimpft bald das Corona-Vakzin von Novavax. Interessierte können sich bereits anmelden. Der Impfstoff ist zunächst für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegesektor reserviert.

Nürnberg - Am Freitag (4. März) startet Nürnberg mit den Novavax-Impfungen. Das Corona-Vakzin Nuvaxovid der US-Firma ist bis Samstag (5. März) für Angehörige der priorisierten Gruppen reserviert, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Dazu gehören Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich. Impftermine können bereits gebucht werden, telefonisch über die Hotline (0911) 14 89 82 45 oder online über das Registrierungsportal BayIMCO. Die Stadt weist darauf hin, dass die Priorisierung vor Ort nachzuweisen ist, etwa durch eine Bestätigung des Arbeitgebers. Ab Montag (7. März) können dann alle Interessierten einen Novavax-Piks bekommen – auch hierfür können Termine bereits telefonisch oder online gebucht werden.

Corona-Impfung mit Novavax startet in Nürnberg: OB König hat Hoffnung

Der Impfstoff wird in zwei Dosen verimpft. Dazwischen ist ein Abstand von mindestens drei Wochen notwendig. Die Stiko hat für das Vakzin eine Empfehlung für Personen ab 18 Jahren ausgesprochen – schwangere Frauen oder stillende Mütter ausgenommen.

Nuvaxovid ist ein sogenannter Proteinimpfstoff und das erste Corona-Vakzin dieser Art, das in Deutschland zugelassen ist. Für den Impfstoff wird ein ähnliches Herstellverfahren für bereits zugelassene Vakzine eingesetzt, wie etwa für einen HPV- oder einen Grippeimpfstoff.

Oberbürgermeister Marcus König (CSU) hofft daher, „dass der neue Impfstoff auch Menschen überzeugt, die Vorbehalte gegen die bisherigen Impfstoffe hatten und sich deshalb noch nicht haben impfen lassen“. Das neue Vakzin biete jetzt eine Alternative, betont Britta Walthelm, Referentin für Umwelt und Gesundheit. Vor allem im Gesundheits- und Pflegebereich sei es wichtig, einen bestmöglichen Schutz zu haben.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Nürnberg: Hier können sich Interessierte mit Nuvaxovid impfen lassen

In Nürnberg wird der Impfstoff Nuvaxovid des US-Pharmaherstellers Novavax bei allen drei festen Impfstellen verabreicht. Diese befinden sich in der Großreuther Straße 115b (einstige Kfz-Zulassungsstelle), in der Südlichen Fürther Straße 14 (ehemaliges N-Ergie-Kundenzentrum) sowie in der Winklerstraße 22 (Feuerbachsaal der Industrie- und Handelskammer IHK). Interessierte können sich hier von Montag bis Samstag zwischen 9 und 18 Uhr den Corona-Piks geben lassen. Vorab muss ein Termin telefonisch oder online vereinbart werden. Hierbei ist der Wunsch nach dem Novavax-Impfstoff anzugeben, teilt die Stadt weiter mit. Ohne vorherige Anmeldung ist eine Impfung in der Impfstelle Großreuther Straße 115b möglich. Sie hat täglich von 9 bis 12 Uhr geöffnet.