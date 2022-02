Viele Corona-Neuinfektionen in Nürnberg: Chefarzt rechnet bald mit Patientenanstieg

Noch ist die Lage im Nürnberger Klinikum entspannt. (Symbolbild) © Ole Spata/dpa

Die Zahl der Neuinfektionen steigt. Das macht sich im Nürnberger Klinikum noch nicht bemerkbar – was sich allerdings noch ändern kann.

Nürnberg – Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt und steigt. In Nürnberg* liegt der Wert momentan bei über 2.000. Die Stadt hat mit dem enormen Anstieg jedoch gerechnet. Zum Vergleich: Der Bundesdurchschnitt lag am Dienstag (1. Februar) bei 1.206,2, wie das Robert Koch-Institut (RKI) meldete. Über 160.000 Neuinfektionen wurden verzeichnet.

Im Klinikum Nürnberg Nord und Süd liegen momentan knapp 90 Patienten aufgrund einer Corona*-Infektion auf Stationen. Das erklärt Chefarzt Professor Joachim Ficker dem BR. 13 davon müssen auf der Intensivstation behandelt werden.

Trotz vieler Neuinfektionen in Nürnberg: Impfkampagne zeigt ihre Wirkung

Die Mehrzahl sei ungeimpft, gibt der Mediziner zu bedenken. Viele würden momentan aufgrund einer anderen Erkrankung in die Klinik kommen und dann erst positiv auf das Coronavirus getestet werden – dann müssten sie auf die Isolierungsstation.

Derzeit würde die Nord- und Südklinik Nürnberg weniger Corona-Patienten verzeichnen als noch im vergangenen Herbst. Den Grund dafür hat der Chefarzt schnell gefunden: Viele seien inzwischen geimpft, erklärt Ficker. Das sei ein großer Erfolg und mache ihn „nahezu euphorisch“. Für leichtsinnig hält der Professor es hingegen, wenn die Omikron-Variante verharmlost wird. Schließlich würde es Menschen geben, die durch die Mutation einen schweren Verlauf erleiden.

Nürnberger Klinikpersonal lässt sich impfen, Zahlen steigen

Für ihn sei eine positive Entwicklung, dass mittlerweile rund 95 Prozent des Klinikpersonals, welches direkt mit Patienten in Kontakt kommt, geimpft sei. Nichtsdestotrotz falle immer wieder Personal aus – beispielsweise, weil ein Kind an Corona* erkrankt. Die Lage sei aber momentan unter Kontrolle.

Laut dem Chefarzt der Corona-Station im Nürnberger Nordklinikum kommt es im Februar nochmal zu einer Steigerung. Es sei zu erwarten, dass die Zahlen ansteigen und sich die Krankenhäuser füllen, erklärt der Mediziner dem BR. Das könnte man aus den Daten und Erfahrungen aus Frankreich und Großbritannien ableiten. Der Chefarzt gehe davon aus, dass sich Ende Februar, Anfang März die Lage zunehmend entspannt.

Lage ist entspannter als noch in der Delta-Welle

Der Leiter der Intensivstation am Klinikum Süd, Stefan John, teilt die Meinung seines Kollegen. Die Lage sei entspannter als noch in der Delta-Welle im vergangenen Herbst. Auch sind sich die beiden Mediziner darüber einig, dass sich Ungeimpfte so schnell wie möglich impfen lassen sollten. Denn die Impfstoffe schützen nicht nur vor Omikron, sondern auch vor anderen Varianten, die möglicherweise noch kommen. In Deutschland sind mittlerweile 74 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.