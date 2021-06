Trotz Corona in Nürnberg: Hier unsere vier Tipps fürs lange Wochenende - Von Ausstellung bis Freiluftkino

Inklusive Feier-Vorschlag

Corona in Nürnberg? War da was? Nicht nur das Wetter passt, auch jüngste Corona-Lockerungen in Nürnberg machen wieder kleinere Events und Ausflüge möglich. Hier unsere vier Tipps fürs Wochenende.

Nürnberg - Ein langes Wochenende steht vor der Tür. Die Sonne kitzelt die Unternehmungslust der Nürnbergerinnen und Nürnberger. Wer sich durch die Veranstaltungskalender der Stadt Nürnberg* klickt, findet tatsächlich Events: Ton Steine Scherben im „Der Hirsch“, ein Beatles Musical in der Meistersingerhalle, das Nova-Rock-Festival auf dem Zeppelinfeld. Doch diese Wochenend-Blockbuster wurden wohl einfach noch nicht gelöscht. Sie erinnern traurig an das immer noch geltende, generelle Verbot von Großveranstaltungen.

Dennoch ist dank jüngster Corona-Lockerungen wieder ein bisschen was möglich. Denn unsere Redaktion hat für Sie die Events zusammengestellt, die wirklich stattfinden - und die es zu besuchen lohnt.

Ausgehen in Nürnberg - Zehen im Sand: Urlaub auf der Insel Schütt

Wie wäre es mit einem Nachmittag auf dem 4.000 qm großen Nürnberger Stadtstrand? Summer in The City auf der Insel Schütt (U-Bahn Wöhrder Wiese) hat - den Gastro-Öffnungen sei Dank - bei Sommerwetter ab Mittags geöffnet. 1.500 Liegestühle, 600 Tonnen Sand und 50 vier Meter hohe Palmen ermöglichen bei freiem Eintritt (aber saftigen Getränkepreisen) die fast perfekte Illusion eines Strand-Urlaubs. Wie bei einer richtigen Auslandsreise gelten natürlich Corona-Regeln. Die gute Nachricht: Testen lassen kann man sich gleich vor Ort! Also Zehen in den Sand und Eiswürfel lutschen inklusive.

Ausstellung in Nürnberg - Statt Museum: Kunst im Burggraben

Danach geht’s in eine Kunstausstellung. Ja, richtig gehört! „Lost & Found 2“ zeigt noch bis zum 20. Juni Kunst im Stadtgraben. Vom Hallertor bis zum Tiergärtnertor (Tram 4) ist Schönes, Unterhaltsames und Nachdenkliches zu entdecken. Wer Unerhörtes über die Geschichte des Burggrabens erfahren und dabei schmunzeln will, der lese sich die blauen Tafeln von Isi Kunath und Nina Metz durch. Noch schöner: Gegenseitig vorlesen! Wer keine Lust auf Kunst hat, kann derweil in den Sitzkissen von Joanna Maxellon und Harald Jantschke entspannen. Das ganze lange Wochenende kann man übrigens auch Führungen buchen (8€/9€, Schüler, Studenten, Nürnberg-Pass-Berechtigte kostenlos). Sonntags trifft man ab 15 Uhr manche Künstlerinnen und Künstler an ihren Werken.

Nürnberg-Event für den guten Zweck: Kleider loswerden im Z-Bau

Das lange Wochenende ist auch eine gute Gelegenheit, mal genauer in den eigenen Kleiderschrank zu schauen. Wann habe ich diese Jeans zuletzt getragen? Warum brauche ich nochmal zwei Regenjacken? Wenn es dir auch so geht: ab in die Kiste mit dem Überfluss und auf zum schon viel zu lange verwaisten Z-Bau in der Südstadt (Haltestelle Frankenstraße, U1, Tram 5). Dort, wo bald wieder Bands spielen und Parties gefeiert werden, werden am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr Spenden für Menschen gesammelt, die an den europäischen Außengrenzen ausharren müssen. Wichtig: Vorher auf der Homepage des Z-Baus vorbeischauen, damit ihr auch das mitbringt, was gebraucht wird! Übrigens: Der beliebte Biergarten im Z-Bau öffnet auch bald wieder, und zwar am 11.06.!

Ein Abend Mittelmeer: Kino in Nürnberg mit Ambiente

Und abends dann, fast wie früher, ins Kino! Das Mobile Kino Nürnberg veranstaltet die MittelmeerFilmtage und zeigt unterhaltsame Sommer-Streifen mit Niveau im tollen Ambiente des Museums im Tucherschloss (U2/U3: Rathenauplatz, Bus 26: Innerer Laufer Platz). Und das kann man für 10 Euro Eintritt, jeweils um 21:30 sehen:

Donnerstag : „Eine Frau mit berauschenden Talenten“

: „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ Freitag: „Vor mir der Süden”

„Vor mir der Süden” Samstag: „Kiss me Kosher“

„Kiss me Kosher“ Sonntag: „Notre Dame - Die Liebe ist eine Baustelle”. Alles im Original mit Untertiteln.

Viel Spaß wünscht unsere Nürnberg-Redaktion mit diesen Tipps. Von Niklas Kammermeier

