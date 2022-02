Corona-Demos in Bayern: Sind Rechtsextreme die Strippenzieher der Montags-„Spaziergänge“?

Von: Elena Royer

Immer wieder kommt es vor, dass Corona-Demos von Rechtsextremen organisiert werden. © Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Regelmäßig gehen in Bayern Menschen auf die Straße, um gegen die aktuelle Corona-Politik zu demonstrieren. Oftmals werden die Demos von Rechtsextremen organisiert.

Nürnberg - Überall in Deutschland gehen Bürger auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern zu demonstrieren. Innerhalb Bayerns gibt es in jüngster Zeit gehäuft, besonders in Nürnberg*, Demonstrationen gegen die Corona*-Maßnahmen mit mehreren tausend Teilnehmern.

Corona-Demos: Sind Rechtsextreme die Strippenzieher?

Bei den Protesten in Nürnberg* hätten sich Ende vergangenen Jahres laut BR-Informationen 12.000 Menschen versammelt. Angemeldet worden sei die Demonstration von einer Gruppe namens „Schüler stehen auf“, hinter der ein 17-Jähriger Schüler stehe.

Um für die Teilnahme an der Demonstration zu werben, bat der Schüler den Schweizer Rechtsextremisten Ignaz Bearth um Unterstützung. Dieser habe ihm erneut am vergangenen Sonntag (30. Januar), für den eine weitere Demo angedacht war, geholfen, indem er auf Telegram* zur Teilnahme in Nürnberg aufgerufen hatte.

Corona-Proteste in Nürnberg: Veranstalter grenzt sich nicht nach rechts ab

Auf Nachfrage des BR, warum der 17-jährige sich Unterstützung von einem Rechtsextremen holt, antwortet dieser schriftlich, dass jede Person und jede Gruppe für die Veranstaltung mobilisieren dürfe. Ignaz Bearth werde von „Schüler stehen auf“ als coronakritischer Streamer gesehen, und nicht als Rechtsextremist. Eine Abgrenzung vom rechten Spektrum ist also nicht erkennbar.

Teilnehmer stören sich nicht an Rechtsextremen

Teilnehmer stören sich nicht an Rechtsextremen

Teilnehmer der Demonstration in Nürnberg störe es offenbar nicht, dass ein Rechtsextremer zur Teilnahme aufgerufen hat. Jeder könne tun, was er möchte. Solange alles friedlich ablaufe, würde es ihn nicht stören, so ein Teilnehmer gegenüber dem BR. Stephan Kramer, Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, erklärt gegenüber FOCUS Online: Die Teilnehmer würden es mindestens billigend in Kauf nehmen, mit bekannten Rechtsextremisten und Organisationen Schulter an Schulter* zu marschieren.

Corona-Demo in Nürnberg: Hauptredner hat „demokratiefeindliche Bestrebung“

Für die Corona-Demo am vergangenen Sonntag in Nürnberg hätten die Veranstalter mit dem Hauptredner Oberst a.D. Maximilian Eder geworben, der eigenen Aussagen zufolge als Einzelperson im vom Inlandsgeheimdienst geschaffenen Beobachtungsobjekt „sicherheitsgefährdende, demokratiefeindliche Bestrebung“ eingestuft wird. Zudem sei er Teil eines Netzwerkes aus Ex-Soldaten, das von sich glaubt, gemeinsam mit Querdenkern und Reichsbürgern gegen eine vermeintliche Corona-Diktatur zu kämpfen.

Gruppierungen aus Nürnberg, wie „Querdenken 911 Nürnberg“, schreiben in einer Mitteilung an den BR, sie hätten sich im Vorfeld klar von der Veranstaltung Ende vergangenen Jahres abgegrenzt. Jedoch seien bei Veranstaltungen von eben dieser Gruppierung Umsturz-Fantasien geäußert worden.

Corona-Proteste: Extreme Rechte „problematisch“

Auch in München habe sich der Hauptorganisator der Proteste von Rechtsextremen abgegrenzt. Jedoch sieht der Szene-Kenner Robert Andreasch vom antifaschistischen a.i.d.a.-Archiv in München darin keinen Grund, aufzuatmen. Dem BR sagte er, das sei eine Reaktion, wenn Medien über die Anwesenheit von bekannten Köpfen aus der neonazistischen oder neofaschistischen Szene berichten. Jedoch würden sie sich kaum von antisemitischen und wissenschaftsfeindlichen Inhalten* distanzieren.

BR-Recherchen zufolge seien organisierte Rechtsextreme bei den Corona-Protesten in Bayern lediglich eine kleine Minderheit. Dennoch stuft Jan Nowak von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus die Redeinhalte auch ohne die Anwesenheit der extremen Rechten als problematisch ein. Behauptungen wie „das Coronavirus sei eigentlich eine Biowaffe" würden für Nowak faktisch eine Diffamierung der Demokratie darstellen. (oy)