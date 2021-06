Corona-Testskandal: Möglicher dritter Fall wird geprüft - Justizministerium schaltet sich ein

Zentrale Stelle übernimmt die Koordination

Der bayerische Justizminister hat angekündigt, dass zukünftig alle Fälle von Abrechnungs-Betrug in Corona-Testzentren in einer Zentralstelle in Nürnberg untersucht werden.

München/Nürnberg - Der Skandal um gefälschte Abrechnungen in Corona*-Testzentren scheint sich auszuweiten. Bislang waren zwei Fälle bekannt geworden. Am Dienstag teilte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mit, dass im Landkreis Miesbach ein Fall untersucht wird. Außerdem liegt der Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg ein weiterer Fall aus Bayern vor. An Fronleichnam teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit, dass ein dritter Fall im Augenblick geprüft werde.

Corona-Testskandal: Zentrale Stelle des Justizministeriums bündelt die Fälle

Um zukünftig effektiver gegen Betrugsversuche vorgehen zu können, wird sich ab sofort die Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen in Bayern (ZKG) des Justizministeriums um mögliche Fälle kümmern. Dort sollen alle Fälle gebündelt werden, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag von Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU*). Sämtliche Fälle, die mit der Abrechnung von Tests in Zusammenhang stehen - auch bei Testanbietern außerhalb des Gesundheitswesens - werden dort bearbeitet.

Die ZKG wurde im September 2020 gegründet und ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg* angesiedelt. Ihre eigentliche Aufgabe ist die Verfolgung von Korruption und Vermögensstraftaten durch Ärzte, Apotheker oder vergleichbare Heilberufe. Nun soll es helfen, die Betrugsversuche in Testzentren aufzuklären.

Corona-Testskandal: Kontrollen müssen Behörden vor Ort übernehmen

Wer die Pandemie und die Sorgen der Menschen ausnutze, um sich betrügerisch zu bereichern, werde konsequent verfolgt, so Eisenreich in der Mitteilung. Bei konkreten Anhaltspunkten für ein strafbares Verhalten werde die ZKG eingreifen, heißt es weiter. Man sei allerdings auf die zeitnahen Hinweise der jeweiligen, zuständigen Behörden angewiesen. „Kontrollen gehören nicht zum Aufgabenfeld der Justiz.“

Gesundheitsminister Holetschek sagte bereits Anfang der Woche, dass die Kreisverwaltungsbehörden angewiesen worden seien, private Teststellen intensiver zu kontrollieren. „Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit harten Konsequenzen rechnen!“ Er sagte aber auch: „Die meisten Corona-Teststellen arbeiten sehr gewissenhaft.“ (tel/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

