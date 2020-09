Einsatz im Skaterpark

Ein YouTube-Star hat für einen Massenauslauf in Nürnberg gesorgt. Kinder und Jugendliche waren einem Aufruf zu einem Treffen in einem Skatepark gefolgt. Und das in Corona-Zeiten.

Ein deutscher YouTube-Star hat in einem Skatepark in Nürnberg für Wirbel gesorgt.

Die Polizei musste Eingreifen zu viele Kids waren dem Aufruf von Claudius Vertesi gefolgt.

Update vom 3. September, 15.14 Uhr: Nachdem Hunderte Kinder und Jugendliche zum geplanten Auftritt eines deutschen Youtube-Stars in einer Nürnberger Skate-Anlage gekommen waren, hat dieser jetzt ein Verfahren am Hals. Claudius Vertesi (22) müsse mit einem Bußgeld rechnen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Der Grund: Vertesi habe in sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, zu dem Auftritt zu kommen. Dem Sprecher zufolge waren dem Aufruf mehr als 500 Kinder und Jugendliche im Alter von etwa acht bis 15 Jahren gefolgt.



Eine Sprecherin des Nürnberger Ordnungsamts sagte, man werde den Vorfall genau prüfen. In einer vorsichtigen Einschätzung ging sie davon aus, dass Vertesi mit einem Bußgeld im niedrigen vierstelligen, womöglich auch nur im dreistelligen Bereich, rechnen muss.

Inzwischen hat Vertesi seine geplanten Auftritte in weiteren bayerischen Orten abgesagt. Bei Instagram teilte er am Donnerstag mit, er könne nach Rücksprache mit den Gemeinden nicht nach Plattling (Landkreis Deggendorf) und Germering bei München kommen. Dasselbe gelte für die oberbayerischen Gemeinden Geltendorf, Vaterstetten und Burghausen. Er wolle die Auftritte in den Skateparks nachholen.

Coronavirus: Influencer sorgt für Massenauflauf - Polizei greift rigoros durch

Erstmeldung vom 3. September, 8.58 Uhr: Nürnberg - Die Polizei hat eine Veranstaltung eines deutschen YouTube-Stars in einem Skatepark in Nürnberg unterbunden, weil die Corona-Auflagen nicht eingehalten wurden. Mehr als 500 Kinder und Jugendliche waren am Mittwoch (2. September) nach Angaben eines Polizeisprechers den Aufrufen von Claudius Vertesi (22) in sozialen Netzwerken gefolgt, zu seinem Tretroller-Auftritt in einen Skatepark der Frankenmetropole zu kommen. Weil die Abstände nicht gewahrt und kaum jemand eine Maske getragen habe, sei die Polizei eingeschritten, sagte der Sprecher. Vertesi hatte unter anderem damit geworben, zu dem Auftritt eigene Werbeartikel wie T-Shirts und Trinkflaschen mitzubringen.

Nürnberg: Influencer verursacht Massenauflauf im Skaterpark

Der Youtuber ist vor allem bei Kindern und Jugendlichen beliebt, seinem Kanal folgen mehr als eine Million Nutzer, in sozialen Netzwerken folgen ihm mehrere Hunderttausend. Bekanntgeworden ist Vertesi vor allem mit deutsch- und englischsprachigen Videos, in denen er Tricks auf Tretrollern zeigt.

Wir bitten die zahlreichen Gäste, die #Claudius #Vertesi am #Skatepark St. #Leonhard bei seinem Auftritt anschauen wollten, das Gelände zu verlassen, da die #Mindestabstände nicht eingehalten werden und kein Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Die Veranstaltung findet nicht statt! — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) September 2, 2020

YouTube-Star Claudius Vertesi plant weiter Auftritte

Der Sprecher kündigte an, die Polizei werde weitere Städte, in denen der Youtuber ähnliche Auftritte plant, informieren. Am Donnerstag war laut Vertesi ein Auftritt in Plattling geplant, am Freitag, Samstag und Sonntag mehrere rund um München (dpa).

