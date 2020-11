Corona in Nürnberg: Pandemie nimmt Einfluss auf städtische Vorhaben - OB verkündet bittere Botschaft

News-Ticker

In Nürnberg erhöht sich die 7-Tages-Inzidenz rasant. Der Oberbürgermeister verkündete hinsichtlich der Pläne für die Konzerthalle eine Hiobsbotschaft. Alle News im Ticker.

Deutschland befindet sich seit dem 2. November im Teil-Lockdown .

. Grund sind gestiegene Corona-Zahlen - auch in Nürnberg* ist die Inzidenz hoch.

- auch in Nürnberg* ist die Inzidenz hoch. Die Stadt vermeldete am Montag (16. November) einen Anstieg der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen .

Update, 15.16 Uhr: Die Corona-Pandemie wirkt sich mittlerweile auch auf städtische Vorhaben in Nürnberg aus. Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) gab am Mittag in einer virtuellen Pressekonferenz bekannt, dass die Pläne für den Neubau eines Konzertsaals auf Eis gelegt wurden. Demnach wird das Kulturgebäude westlich der denkmalgeschützten Meistersingerhalle in der laufenden Ratsperiode nicht mehr gebaut.

Der Bau des Konzertsaals an der Westseite der Meistersingerhalle mit 1500 Plätzen sollte ursprünglich im nächsten Jahr beginnen. Insgesamt 200 Millionen Euro sollte er kosten. Die fränkische Metropol-Stadt sollte die Hälfte der Kosten tragen, den Rest der Freistaat Bayern finanzieren.

Zur Begründung gaben das Stadtoberhaupt König und Kulturbürgermeisterin Julia Lehner fehlende Gelder im Haushalt der Stadt Nürnberg an. Durch die Corona-Krise sei die Haushaltslage „angespannt“, twitterte die Stadt. „Mit dem Wissen, dass wir im Haushalt jetzt schon bei Minus 50 Millionen sind, ist es für die jetzige Verantwortung nicht mehr zu stemmen, das fortzuführen“, sagte Marcus König. Der Oberbürgermeister erklärte weiter, dass man sich Großprojekte jetzt nicht mehr leisten könne. Stattdessen möchte man sich auf die Sanierung des Opernhauses und weiterer, bestehender Bauten konzentrieren. Im Stadtrat, der nach der Pressekonferenz folgt, werde man deshalb ein Moratorium für die Pläne des Konzerthauses beantragen. (lif)

Angesichts der angespannten Haushaltslage wegen der #Coronakrise wird die Stadtspitze dem #ratnbg vorschlagen, den Bau des geplanten Konzerthauses in #Nürnberg zu verschieben und das Projekt erst einmal nicht weiterzuverfolgen. (1/2) — Stadt Nürnberg (@nuernberg_de) November 17, 2020

Update vom 17. November, 11.15 Uhr: Für die fränkische Stadt Nürnberg vermeldet das Robert-Koch-Institut (RKI) 277 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie ergeben sich somit insgesamt 6.308 Fälle.

1.416 Personen haben sich in Nürnberg in den letzten sieben Tagen mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert - daraus errechnet sich eine 7-Tages-Inzidenz von 273. Vor zwei Tagen lag der wichtige Wert noch bei 266,99 (siehe Update vom 15. November), woraus sich ein rasanter Anstieg der Inzidenz in großen Schritten ablesen lässt.

Laut einem Twitter-Beitrag der Stadt Nürnberg ( vom 16. November, 16:14 Uhr) ist die Zahl der COVID19-Patienten in Krankenhäusern auf den Normalstationen um zwei Personen auf 116 gesunken. Jedoch befinden sich 31 Menschen auf der Intensivstation, vier mehr als zuvor gemeldet. (lif)

Die Zahlen aus den #Krankenhäusern in Nürnberg:

🏥 #COVID19-Patienten Normalstation: 116 (-2)

🏥 COVID19-Patienten Intensivstation: 31 (+4) — Stadt Nürnberg (@nuernberg_de) November 16, 2020

Update vom 15. November, 15.50 Uhr: Mit 101 neuen Fällen zählt die Stadt Nürnberg inzwischen insgesamt 5.879 mit Sars-CoV-2-infizierte Personen, wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Sonntag veröffentlichte. Die 7-Tages-Inzidenz liegt mit einem Wert von 266,99 deutlich über der kritischen Marke von 50.

Update vom 13. November, 15.43 Uhr: Die Stadt Nürnberg verzeichnet weiter einen Corona-Negativ-Trend. Die Fallzahlen steigen am heutigen Freitag um 329 zusätzliche Fälle an. Am Vortag (12. November) waren noch 253 Fälle gezählt worden (siehe Update vom 12. November, 17.17 Uhr). Die 7-Tage-Inzidenz in der Franken-Metropole liegt nun bei 244,42.

#Coronavirus #Nürnberg: die aktuellen Zahlen vom LGL (Stand heute, 8 Uhr):

➡️ Fälle gesamt: 5.778 (+329)

➡️ Fälle der letzten 7 Tage: 1.267

➡️ Verstorben: 64

ℹ️ Sieben-Tage-Inzidenz: 244,42 — Stadt Nürnberg (@nuernberg_de) November 13, 2020

Corona in Nürnberg: Inzidenz steigt auf über 200 - 24 Covid-Patienten liegen auf den Intensivstationen

Update vom 13. November, 14.34 Uhr: Ab morgen (Samstag, 14. November) gilt im Klinikum Nürnberg ein strenges Besuchsverbot.

Aktuelle Besuchsregelungen: Zum Schutz unserer Patient*innen, Besucher*innen und Mitarbeiter*innen sind ab Samstag, 14. November, im Klinikum Nürnberg keine Besuche mehr gestattet. Es gibt jedoch Ausnahmen, um keine Härtefälle zu schaffen: https://t.co/kymQSluSbD #nuernberg — Klinikum Nürnberg (@KlinikumNbg) November 13, 2020

Update vom 12. November, 17.17 Uhr: Der Corona-Negativ-Trend in Nürnberg hält an. Auch wenn die Fallzahlen leicht zurückgegangen sind - von 314 auf 253 am heutigen Donnerstag - stieg die 7-Tage-Inzidenz über 200. Der Wert liegt jetzt bei 204,87. In der Frankenmetropole liegen derzeit 112 Corona-Patienten auf Normalstationen in den Krankenhäusern. Ein Plus von 19 zum Vortag. Auf den Intensivstationen werden 24 Patienten gegen Covid-19 behandelt. Drei weniger als noch am Tag zuvor.

Die Zahlen aus den Krankenhäusern in #Nürnberg:

🏥 #COVID19-Patienten Normalstation: 112 (+19)

🏥 COVID19-Patienten Intensivstation: 24 (-3) — Stadt Nürnberg (@nuernberg_de) November 12, 2020

Update vom 12. November, 6.27 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nürnberg ist gestiegen: Von 170,92 auf 186,93 (Stand 11. November, 8 Uhr). In den letzten sieben Tagen gab es laut der Stadt 969 Fälle.

#Coronavirus #Nürnberg: die aktuellen Zahlen vom LGL (Stand heute, 8 Uhr):

➡️ Fälle gesamt: 5.196 (+314)

➡️ Fälle der letzten 7 Tage: 969

➡️ Verstorben: 64 (+5)

ℹ️ Sieben-Tage-Inzidenz: 186,93 — Stadt Nürnberg (@nuernberg_de) November 11, 2020

Corona in Nürnberg: Über 200 neue Fälle - Inzidenz bei 170 - Pflegeheime betroffen

Erstmeldung vom 11. November: Nürnberg - Die Corona*-Zahlen steigen, seit Montag (2. November) befindet sich Deutschland im Teil-Lockdown. Diesen hatte Kanzlerin Angela Merkel* (CDU*) zusammen mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder* (CSU*) bei einer Pressekonferenz verkündet. Eine genaue Übersicht über die geltenden Regeln finden Sie hier.

Coronavirus in Bayern: Lockdown im Berchtesgadener Land zeigt Erfolg

In Bayern befanden oder befinden sich gleich mehrere Corona*-Hotspots. Im Kreis Berchtesgadener Land und im Landkreis Rottal-Inn waren die Zahlen zeitweise so hoch, dass der Lockdown dort schon vor dem 2. November begann - mit Erfolg. Die Sieben Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - sank im Berchtesgadener Land laut Landratsamt auf 157,65 - die Hälfte des Höchstwertes von 324 Ende Oktober.

Coronavirus in Nürnberg: 210 neue Fälle - Inzidenz bei 170,92

Auch Nürnberg* ist stark betroffen. Stand 10. November acht Uhr gibt es dort insgesamt 4882 Corona*-Fälle - 210 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz+ liegt demnach bei 170,92, also im dunkelroten Bereich der von Söder verkündeten Corona-Ampel.+

#Coronavirus #Nürnberg: die aktuellen Zahlen vom LGL (Stand heute, 8 Uhr):

➡️ Fälle gesamt: 4.882 (+210)

➡️ Fälle der letzten 7 Tage: 886

➡️ Verstorben: 59

ℹ️ Sieben-Tage-Inzidenz: 170,92 — Stadt Nürnberg (@nuernberg_de) November 10, 2020

Coronavirus in Nürnberg: Auch Pflegeheime betroffen - mehrere Menschen infiziert

Auch in Pflegeheimen greift das Coronavirus* um sich. In drei Nürnberger* Pflegeheimen haben sich mehrere Menschen damit infiziert. Ein Bewohner einer Einrichtung sei gestorben, wie die Stadt Nürnberg am Dienstag (10. November) mitteilte. Vier Erkrankte seien im Krankenhaus, einer davon auf der Intensivstation. In einem Altenheim im Stadtteil Langwasser sind demnach 27 der 144 Bewohnerinnen und Bewohner infiziert. In der Altstadt sind es 15 der 136 und im Stadtteil Gostenhof elf der 139 älteren Menschen. In allen drei Einrichtungen wurden jeweils neun Pflegekräfte positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet.

Coronavirus/Bayern: Mobile Impf-Teams sollen in Seniorenheimen impfen

Für den Fall, dass es bald einen Impfstoff* gibt, hat Gesundheitsministerin Melanie Huml bei einer Pressekonferenz eine Impfstrategie erläutert. Die Impfstoffe werden demnach an neun Stellen im Freistaat gebracht. außerdem soll es Impfstellen ähnlich der Testzentren geben, aber auch mobile Impf-Teams sind geplant. Diese sollen beispielsweise in Seniorenheimen impfen. (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie ganz Bayern lesen Sie immer bei uns.

