Corona in Nürnberg: Über 200 neue Fälle - Inzidenz bei 170 - Pflegeheime betroffen

Deutschland befindet sich aufgrund steigender Corona-Zahlen im Teil-Lockdown. Auch in Nürnberg ist die Inzidenz hoch, das Virus hat Pflegeheime erreicht. Alle News im Ticker.

Deutschland befindet sich seit dem 2. November im Teil-Lockdown.

Grund sind gestiegene Corona-Zahlen - auch in Nürnberg ist die Inzidenz hoch.

Das Virus hat dort mittlerweile mehrere Pflegeheime erreicht.

Nürnberg - Die Corona*-Zahlen steigen, seit Montag (2. November) befindet sich Deutschland im Teil-Lockdown. Diesen hatte Kanzlerin Angela Merkel* (CDU*) zusammen mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder* (CSU*) bei einer Pressekonferenz verkündet. Eine genaue Übersicht über die geltenden Regeln finden Sie hier.

Coronavirus in Bayern: Lockdown im Berchtesgadener Land zeigt Erfolg

In Bayern befanden oder befinden sich gleich mehrere Corona*-Hotspots. Im Kreis Berchtesgadener Land und im Landkreis Rottal-Inn waren die Zahlen zeitweise so hoch, dass der Lockdown dort schon vor dem 2. November begann - mit Erfolg. Die Sieben Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - sank im Berchtesgadener Land laut Landratsamt auf 157,65 - die Hälfte des Höchstwertes von 324 Ende Oktober.

Coronavirus in Nürnberg: 210 neue Fälle - Inzidenz bei 170,92

Auch Nürnberg* ist stark betroffen. Stand 10. November acht Uhr gibt es dort insgesamt 4882 Corona*-Fälle - 210 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz+ liegt demnach bei 170,92, also im dunkelroten Bereich der von Söder verkündeten Corona-Ampel.+

#Coronavirus #Nürnberg: die aktuellen Zahlen vom LGL (Stand heute, 8 Uhr):

➡️ Fälle gesamt: 4.882 (+210)

➡️ Fälle der letzten 7 Tage: 886

➡️ Verstorben: 59

ℹ️ Sieben-Tage-Inzidenz: 170,92 — Stadt Nürnberg (@nuernberg_de) November 10, 2020

Coronavirus in Nürnberg: Auch Pflegeheime betroffen - mehrere Menschen infiziert

Auch in Pflegeheimen greift das Coronavirus* um sich. In drei Nürnberger* Pflegeheimen haben sich mehrere Menschen damit infiziert. Ein Bewohner einer Einrichtung sei gestorben, wie die Stadt Nürnberg am Dienstag (10. November) mitteilte. Vier Erkrankte seien im Krankenhaus, einer davon auf der Intensivstation. In einem Altenheim im Stadtteil Langwasser sind demnach 27 der 144 Bewohnerinnen und Bewohner infiziert. In der Altstadt sind es 15 der 136 und im Stadtteil Gostenhof elf der 139 älteren Menschen. In allen drei Einrichtungen wurden jeweils neun Pflegekräfte positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet.

Im Video: Coronavirus: EU sichert sich Biontech-Impfstoff

Coronavirus/Bayern: Mobile Impf-Teams sollen in Seniorenheimen impfen

Für den Fall, dass es bald einen Impfstoff* gibt, hat Gesundheitsministerin Melanie Huml bei einer Pressekonferenz eine Impfstrategie erläutert. Die Impfstoffe werden demnach an neun Stellen im Freistaat gebracht. außerdem soll es Impfstellen ähnlich der Testzentren geben, aber auch mobile Impf-Teams sind geplant. Diese sollen beispielsweise in Seniorenheimen impfen. (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

