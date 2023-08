Nürnberger Altstadtfest geht in die 51. Runde: Darum sind heuer andere Wirte dabei

Von: Adriano D'Adamo

Neue Festwirte bedienen die Gäste dieses Jahr auf dem Nürnberger Altstadtfest. Der Veranstalter möchte die Wirte unterstützen – obwohl er dabei nichts verdient.

Nürnberg – Ab Mitte September findet in Nürnberg das Altstadtfest statt. Allerdings müssen Besucher mit ein paar Änderungen rechnen. Nicht jeder Festwirt aus dem Vorjahr ist auch dieses Jahr wieder dabei. Wie der Veranstalter Merkur.de erklärt, ist die neue Liste an Festwirten eine Nachwirkung der Corona-Pandemie.

Nachwirkungen von Corona: Neue Lokale und Ladenschließungen

Die Anzahl an Festwirten für das Altstadtfest ist dieses Jahr „plus minus eins gleichgeblieben“, erklärt Trutz von Rochow, Vorstandsvorsitzender des Altstadtfest Nürnberg e. V. Merkur.de. Jedoch haben einige Gastronomen in der Corona-Pandemie ihren Betrieb heruntergeschraubt, verändert oder aufgegeben, weswegen sie dieses Jahr nicht dabei sein können.

„Vor Corona hatten wir noch eine Routine“, sagte von Rochow bezüglich der Termine und des Ablaufs von Festen. Wie er erklärte, haben viele Festwirte ihre Aufbauarbeiten für Feste vor der Pandemie von externen Unternehmen erledigen lassen. Diese sind mittlerweile dazu übergegangen, ihre Hütten und Garnituren bei jedem Fest selbst aufzubauen. Deswegen würden sie es zeitlich nicht schaffen, auch noch beim Altstadtfest in Nürnberg teilzunehmen. „Manche haben den Betrieb so sehr heruntergeschraubt, dass sie ihren Biergarten nicht mehr machen können.“ Vereinzelte Festwirte mussten aber auch wie andere Gastronomen ihren Betrieb ganz aufgeben.

Von Rochow berichtete jedoch auch von positiven Entwicklungen. Ein Festwirt kann am Altstadtfest nicht teilnehmen, weil er ein neues Lokal eröffnet und deswegen keine Kapazitäten für die Veranstaltung hat. Jedoch versprach er dem Verein nächstes Jahr wieder Teil des Fests zu sein.

„Wir wollen unsere Festwirte maximal unterstützten“: Ein Wochenende mehr für das Altstadtfest

„Wir verdienen nichts daran.“ Laut dem Vorstandsvorsitzenden ist das Altstadtfest für den Verein kein finanzieller Erfolg. Stattdessen wollen sie den Wirten mehr Zeit geben, um ihre Kosten wieder einzuspielen, was unter anderem ein Grund war, warum das Fest um ein Wochenende verlängert wurde.

„Wir wollen unsere Festwirte maximal unterstützten, damit sie weiterhin ihr gutes Geld verdienen können.“ Das Altstadtfest findet vom 15. September bis 1. Oktober auf der Insel Schütt in Nürnberg statt – parallel zum Oktoberfest in München. Neben diversen Kooperationen mit Nürnberger Radiosendern plant der Verein auch eigene Aktionen. Er lädt die Gäste dazu ein, in Trachten zum Altstadtfest zu kommen. Die größte Gruppe, die sich auch angemeldet hat, erhält einen eigenen Tisch mit einem eigenen Fass Bier.

