„Wetterlage wirklich außergewöhnlich“: Weiter Schauer und Gewitter – Experte nennt Datum für Besserung

Von: Katarina Amtmann

In Franken bleibt es weiter nass und ungemütlich. Daran wird sich zunächst auch nichts ändern. Ein Experte nennt nun ein Datum für eine Wetter-Besserung.

Nürnberg - Der August begann regnerisch, am Dienstag (1. August) gab der Deutsche Wetterdienst zahlreiche Warnungen für Bayern heraus, auch Franken war davon nicht ausgenommen.

„Ich kann mich nicht erinnern“: Experte spricht von „außergewöhnlicher“ Wetterlage

Und es scheint sich auch erstmal nichts daran zu ändern. „Ich kann mich nicht erinnern, dass Anfang August jemals Tiefdruckgebiete vom Atlantik mit solcher Wucht nach Mitteleuropa vorgedrungen wären. Die aktuelle Wetterlage ist wirklich außergewöhnlich“, schreibt Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für die Regnitz-Region (wetterochs.de).

Für Mittwochvormittag prognostizierte der Wetter-Experte ergiebige Regenfälle, „die am frühen Abend schauerartig verstärkt und teilweise gewittrig sind.“ Am späteren Abend sollen die Niederschläge dann nachlassen. Die Tageshöchsttemperatur von 19 Grad soll „kurioserweise“ erst gegen Mitternacht erreicht werden. Es weht ein frischer bis starker Wind.

Trogwetterlage am Freitag: Unwetterartige Gewitter mit Überschwemmungen möglich

Am Donnerstag soll es tagsüber wechselnd bewölkt werden, am Nachmittag gibt es einzelne Regenrschauer. Die Temperaturen steigen auf maximal 21 Grad. In der Nacht auf Freitag beruhigt sich das Wetter vorübergehend, so Ochs weiter.

„Am Freitag haben wir eine sogenannte Trogwetterlage“, so der Wetter-Experte. Das bedeutet, dass die labilste und kühlste Luft genau bei uns liegt. Es entwickeln sich im Tagesverlauf zahlreiche Schauer und Gewitter, diese können auch unwetterartig ausfallen, lokale Überschwemmungen sind möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 20 Grad.

England-Tief kommt nach Deutschland - Wetter-Besserung erst ab 11. August

„Am Samstag und Sonntag zieht ein Tief von England nach Norddeutschland. Es ist wechselhaft mit Regenschauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in einer Spanne von 17 bis 21 Grad“, so Ochs weiter. Eine durchgreifende Wetterbesserung sei frühestens ab dem 11. August möglich. (kam)

