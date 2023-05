Wichtig für den Arterhalt: Delfin Dörte nach Nürnberg umgezogen – sie trifft ihre Schwester wieder

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Delfinweibchen Dörte ist aus Duisburg in den Tiergarten Nürnberg umgezogen. Das Tier wurde beim Transport eng überwacht - alles lief glatt.

Nürnberg - Der Tiergarten Nürnberg hat das Delfinweibchen Dörte aus dem Duisburger Zoo aufgenommen. Das teilte die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung mit.

Delfinweibchen Dörte im Nürnberger Zoo - Sie trifft ihre Schwester wieder

Das Delfinweibchen kam bereits am Freitag, 28. April, in Nürnberg an. Für Dörte bedeutet das ein Wiedersehen mit ihrer Schwester Dolly und ihrer Halbschwester Donna, die ebenfalls in Duisburg geboren wurden. Dörte gewöhne sich aktuell noch ein und werde nach und nach in die Gruppe integriert. Bei den Delfinpräsentationen in der Lagune ist sie deshalb noch nicht zu sehen.

Dörte ist elf Jahre alt und wurde in Duisburg geboren. Sie kam auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms EEP nach Nürnberg. Dazu wurde über viele Wochen der Transport vorbereitet, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Alles lief nach Plan, wie die Stadt in der Pressemitteilung berichtet.

Dörte hat sich gut in Nürnberg eingelebt. © Tiergarten Nürnberg / Luisa Rauenbusch

„Bereits kurz nach der Ankunft nahm Dörte zum ersten Mal Futter zu sich und schwamm gemeinsam mit ihrer Schwester Dolly einige Runden durchs Becken“, wird Revierleiter und Delfinpfleger Armin Fritz zitiert. „In den darauffolgenden Tagen hat sie mit den weiteren Delfinen Kontakt aufgenommen, darunter auch mit Sunny und Nami. Demnächst wird sie auch auf die Kalifornischen Seelöwen treffen.“

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Tiermedizinische Begleitung bei Dörtes Umzug in den Nürnberger Tiergarten

Zwei langjährige Vertraute und erfahrene Tierpflege sowie eine Zootierärztin haben den Transport begleitet. Delfinpfleger Armin Fritz war auch bereits ein paar Tage vor dem Transport nach Duisburg gekommen, um das Tier kennenzulernen. Eine Pflegerin aus Duisburg blieb danach noch ein paar Tage in Nürnberg, um Dörtes Eingewöhnung zu begleiten.

„Eine wichtige Rolle beim Transport spielte die tiermedizinische Begleitung. Mit dem sogenannten Dolphin WET (Dolphin Welfare Evaluation Tool) hat der Tiergarten vor einigen Jahren gemeinsam mit vielen anderen Einrichtungen ein Instrument entwickelt, um das Wohlbefinden der Delfine regelmäßig, objektiv und wissenschaftlich fundiert messen zu können“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Jasmin Fleuren, Delfinpflegerin aus Duisburg, blieb noch in Nürnberg, um die Eingewöhnung zu begleiten. Delfinpfleger Karsten Hermann kümmerte sich mit ihr um Dörte. © Tiergarten Nürnberg / Armin Fritz

Das spielte auch beim aktuellen Transport eine wichtige Rolle: „Dörte wurde vor und während des Transports genau beobachtet. Auf dem gesamten Weg haben die Kolleginnen auch ihre Atemfrequenz und ihr Verhalten überwacht“, so die Nürnberger Tierärztin Dr. Katrin Baumgartner. „Wir werden Dörte in den nächsten Tagen und Wochen natürlich weiter genau beobachten und regelmäßig ihren Gesundheitszustand überprüfen – so wie wir es auch bei unseren anderen Delfinen machen.“

Die Eisbären Vera und Nanuq haben den Nürnberger Tiergarten verlassen. Für Besucher gibt es aber drei neue Tiere zu bewundern.

Delfine in Zoos und Tiergärten: Wichtiger Beitrag zum Arterhalt

„Delfine in wissenschaftlich geführten Zoos wie Nürnberg und Duisburg sind wichtig für die Forschung und ein Modell für integrierten Artenschutz. Viele Artenschutzmaßnahmen können nur dadurch sinnvoll und nachhaltig umgesetzt werden, weil wichtige Erkenntnisse in Zoos gewonnen und wissenschaftlich aufgearbeitet wurden“, berichtet der Zoo. Denn: Der Bestand von fast der Hälfte aller Wal- und Delfinarten weltweit sei gefährdet. Bei den Arten mit einer küstennahen Verbreitung sei es sogar noch mehr.„Schutzmaßnahmen im natürlichen Habitat reichen nicht mehr aus, um Arten zu erhalten. Die Haltung von Delfinen in wissenschaftlich geführten Zoos hat gezeigt, dass diese Orte Sicherheit bieten und einen wichtigen Beitrag zum Arterhalt leisten“, so Dr. von Fersen.

Delfinweibchen Dörte Geburtsdatum: 27. August 2011 Geburtsort: Zoo Duisburg Mutter: Delphi Schwester: Dolly (Geburt 2007) Halbschwester: Donna (Geburt 2007)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.