Hitzewelle jetzt Geschichte? Kaltfront mit Regen und Unwettergefahr auf dem Weg nach Franken

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Temperaturen wie in den vergangenen Wochen drohen in Bayern aktuell wohl nicht, eine Hitzewelle ist in weiter Ferne. Stattdessen sind Unwetter möglich.

Nürnberg - Zuletzt wechselten sich in Bayern Hitzewelle und Unwetter ab. Die Temperaturen kletterten teils bis auf 38 Grad, dann zogen heftige Unwetter mit Starkregen und Sturmböen über den Freistaat. Dabei gab es auch immer wieder Verletzte, wie zuletzt am Königssee.

Temperaturabsturz in der Oberpfalz: Temperaturen auch in Franken niedriger

Auch in der Oberpfalz gewitterte es am Mittwoch, 19. Juli. Die Temperaturen stürzten danach ab. In Franken sind 30 Grad aktuell ebenfalls nicht in Sicht. Der Freitag, 21. Juli, startet wechselnd bewölkt. Vereinzelt treten Regenschauer auf, die auch gewittrig ausfallen können, wie Wetter-Experte Stefan Ochs auf wetterochs.de berichtet. Über Mittag kommt dann ein in Böen starker Westwind auf, dieser flaut am Abend jedoch wieder ab.

Massive Unwetterfront fegt über Bayern hinweg: Die Bilder der Sturmnacht am 12. Juli Fotostrecke ansehen

Am Samstag wechseln sich laut des Wetter-Experten dann wolkige und aufgeheiterte Phasen ab, wahrscheinlich bleibt es trocken. Tagsüber kommt es aber erneut zu einem in Böen starken Westwind. Die Höchsttemperatur liegt - wie am Freitag - bei 24 Grad.

In Bayern gewitterte es zuletzt häufig, das nächste Unwetter könnte schon in den Startlöchern stehen. © IMAGO / Dominik Kindermann

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Briten-Tief kommt nach Deutschland - Montag Wetter-Kaltfront mit Regen und Unwettergefahr

„Am Sonntag und Montag zieht ein umfangreiches Tief von den Britischen Inseln kommend über die Nord- zur Ostsee“, so der Wetter-Experte. „Dabei liegen wir am Sonntag im umfangreichen Warmsektor des Tiefs.“ Doch die Temperaturen steigen offenbar kaum an, da es überwiegend bewölkt ist und nach Norden zu auch etwas regnet. Die Temperaturen steigen in Bamberg auf 24, in Roth auf 27 Grad. Dabei wird es windig, der Südwestwind ist in Böen stark, in expornierten Lagen gar stürmisch, wie Ochs in seiner Prognose für die Regnitz-Region berichtet.

Am Montag betragen die Höchsttemperaturen zunächst 25 Grad, bis zum Vormittag scheint gelegentlich die Sonne. „Über Mittag überquert uns eine intensive Kaltfront in Begleitung von kräftigen Regenfällen und Gewittern (Unwettergefahr). Im Laufe des Nachmittags kommt dann wieder die Sonne heraus, aber die Temperaturen liegen dann nur noch bei 21 Grad“, berichtet Ochs. Für die restliche Woche lautet die Prognose wie folgt: „Es ist wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 25 Grad. In den Nächten kühlt es auf ca. 13 Grad ab.“ (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.