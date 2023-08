Sommer-Comeback in Franken: Thermometer zeigt hohe Temperaturen ‒ doch Gewitter stehen in den Startlöchern

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Die Bewohner Frankens können sich auf ein Sommer-Comeback freuen. In den kommenden Tagen wird es sehr warm und sonnig. Doch Gewitter stehen schon parat.

Nürnberg - Sonne pur: Das können die Bewohner Frankens in den nächsten Tagen erwarten. Nachdem es über mehrere Wochen geregnet und gestürmt hat, hat nun der Sommer wieder sein Comeback. Das ist der Trend für Franken der kommenden vier Tage.

Die Sonne zeigt sich großzügig über Nürnberg, mit bis zu 14 Stunden Sonnenschein laut Wettervorhersage von wetteronline. Die Temperaturen bewegen sich hier zwischen 26 und 33 Grad Celsius. Ein ähnlicher Wettertrend zeichnet sich in Städten wie Würzburg mit 27 bis 32 Grad Celsius und Bayreuth mit 26 bis 31 Grad Celsius ab.

Trinken ist wegen der Hitze in den kommenden Tagen in Franken dringend notwendig. © Serienlicht/Imago

Wetter in Franken: Neben Sonne kann es zu Gewitter und Regen kommen

Jedoch sollten die Bewohner Frankens nicht ganz unvorbereitet sein, denn Gewitter und Regen sind auch hier auf dem Plan. Die unliebsamen Gäste für Sommerliebhaber sollen jedoch hauptsächlich gegen Abend und in der Nacht auftreten – und das am Samstag, Sonntag und Montag.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Alles in allem bleibt festzuhalten, dass die kommenden Tage in Franken von einem Aufwärtstrend geprägt sind. Die Sonne wird großzügig scheinen und die Temperaturen lassen den Sommer spürbar aufleben. Dennoch sollte man einen Regenschirm bereithalten, denn Gewitter könnten sich in die sommerliche Idylle mischen. (ly)

Wetterphänomene in Bayern: 15 spektakuläre Bilder Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.