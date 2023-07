Angst vor Ärger mit Eltern: Polizei findet Elfjährige nach großer Suchaktion in der Nacht

Ein Mädchen aus Weißenburg hatte Angst vor Ärger mit ihren Eltern. Sie versteckte sich, ihre besorgten Eltern alarmierten die Polizei.

Weißenburg - Die Suche nach einem elfjährigen Mädchen hat in Weißenburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ein glückliches Ende genommen. Das Kind hatte sich aus Angst vor Ärger mit den Eltern versteckt und war am Dienstagabend, 25. Juli, nach einem Spaziergang mit ihrem Hund nicht mehr nach Hause gekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Mädchen versteckt sich aus Angst vor Ärger mit den Eltern - Große Suchaktion in Franken

Der Hund wurde später festgebunden an einem Baum entdeckt. Die besorgten Eltern alarmierten die Polizei, die eine großangelegte Suchaktion startete. Daran waren rund 240 Einsatzkräfte beteiligt. Sie durchkämmten das Gebiet und die Umgebung mit Hunden, Drohnen, Wärmebildkameras und einem Sonargerät. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls beteiligt.

Vermisstensuche: Mädchen unterkühlt gefunden - Angst vor Ärger mit den Eltern

In der Nacht zum Mittwoch wurde das Kind schließlich gefunden. Sie war etwa einen Kilometer westlich vom Weißenburger Ortsteil Weimersheim an einer Straße unterwegs und machte auf sich aufmerksam. Das Mädchen war den Angaben zufolge leicht unterkühlt, sonst aber unverletzt. Sie wurde ihren erleichterten Eltern übergeben.

Die Elfjährige erklärte gegenüber den Beamten, dass sie auf einem Bauernhof gespielt hatte, obwohl es ihr von den Eltern verboten worden war. Aus Angst vor Ärger hatte sie sich versteckt und sich nicht mehr getraut, nach Hause zu gehen. (kam/dpa)

