Deutsche Surf-Meisterschaften starten: Neue Surfwelle in Nürnberg wird zum Host

Von: Nikolas Pelke

Teilen

Coole Action, krasse Manöver: Am Osterwochenende trifft sich die Wellenreiter-Elite zu den Deutschen Meisterschaft im „Rapid Surfing“ in Nürnberg. © Nikolas Pelke

Die neue Surfwelle in Nürnberg wird am Osterwochenende zum Tummelplatz der Wellenreiter-Elite bei den „Deutschen Meisterschaften im Rapid Surfing“.

Nürnberg - Die Welle steht, die Cracks können kommen: Am Osterwochenende trifft sich kurz nach der offiziellen Eröffnung der neuen „Dauerwelle“ bereits das Who-is-who der Wellenreiterszene zu den Deutschen Meisterschaft im „Rapid Surfing“ in Nürnberg.

Surf-Meisterschaften erstmals in Nürnberg: Profis rocken neue Fuchsloch-Welle

„Wir sind alle heiß und können es kaum abwarten. Schon bald werden die besten Surfer unsere Welle reiten. Für uns ist das einfach megageil, dass dieser Spitzensportevent direkt nach der Eröffnung auf unserer neuen Welle in Nürnberg stattfindet“, freut sich Thorsten Keck, Vorsitzender des mittlerweile bereits rund 400 Mitglieder starken Nürnberger Surfclubs.

Dass die Meisterschaften am Fuchsloch ausgetragen werden, sei für die neue Dauerwelle fast wie ein Ritterschlag. „Der Event in Nürnberg beweist, dass unsere Flusswelle in der Pegnitz auch für absolute Spitzenkönner geeignet ist“, sagt Keck und spricht kurz vor dem Startschuss von idealen Bedingungen.

Nürnberger Surfwelle präsentiert sich in Bestform

„Die Verhältnisse sind top, weil es zuletzt viel geregnet hat. Wir werden eine wirklich druckvolle Welle am Wochenende in Nürnberg haben“, freut sich der Chef der fränkischen Wellenreiter auf die waghalsigen Manöver der Surfelite bei den Deutschen Meisterschaften. „Wir werden die besten Wellenreiter in Nürnberg zu sehen bekommen. Die Starter werden die Grenzen der neuen Welle sicher voll ausreizen“, ist Keck sicher.

Grenzen der Welle ausreizen: Die letzten Niederschläge werden für eine gute Welle am Wochenende in Nürnberg sorgen. © Nikolas Pelke

Gratis-Tickets für Nürnberger Surfevent

Derweil laufen die Vorbereitungen rund um das Fuchsloch bereits auf Hochtouren. Pro Wettkampftag werden allein rund 400 Zuschauer rund um die neue Welle erwartet. Besucher können die Meisterschaften übrigens vor Ort ebenfalls hautnah verfolgen. Der Eintritt auf das Gelände ist sogar kostenlos. Allerdings müssen Besucher vorher im Internet ein Gratis-Ticket lösen, um die Kapazitätsgrenzen von maximal 400 Zuschauern pro Tag nicht aus den Angeln zu heben. Wer nur auf eine kurze Stippvisite vorbeischauen will, kann die Surfcracks mit etwas Glück auch aus etwas größerer Entfernung von der nahen Pegnitzbrücke aus bewundern.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Club-Surfer zahlen nur 20 Euro pro Monat in Nürnberg

Mit den Meisterschaften auf der neuen Flusswelle wollen die Nürnberger Surfer das Wellenreiten quasi nebenbei auch noch populärer in ganz Deutschland machen. Bislang seien künstliche Wellen laut Keck hauptsächlich von kommerziellen Funsport-Anbietern mit entsprechend hohen Preise betrieben worden. „Die Mitgliedschaft bei uns mit 20 Euro pro Monat kann sich dagegen jeder leisten“, freut sich Thorsten Keck und hofft auf einen Wandel in der Surfszene.

Die Nürnberger Wellen-Vorreiter wollen mit ihrer Welle noch andere Städte in Deutschland zum Bau von Flusswellen animieren. Vor diesem Hintergrund freuen sich die fränkischen Wellen-Vorreiter, dass die Deutschen Meisterschaften im Rapid Surfing zum ersten Mal in der Wellenreitergeschichte in Nürnberg auf einer halb-natürlichen Flusswelle ausgetragen werden.

Surf-Meisterschaften starten am Samstag um 10 Uhr in Nürnberg

Los geht es mit den Meisterschaften am Samstag um 10 Uhr in Nürnberg. Die Surf-Cracks stürzen sich in den Kategorien Frauen, Männer, Juniorinnen, Junioren und Masters in die Welle. Am Sonntag sollen die Sieger gekürt werden.

Eingeweiht wurde die neue Fuchslochwelle Ende März. Zur offiziellen Einweihung stand hoher Besuch auf dem Plan - Oberbürgermeister Marcus König sowie Ministerpräsident Markus Söder waren anwesend.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.