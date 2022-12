Ranking der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands: Nürnberg verpasst Podest knapp

Von: Katarina Amtmann

Travelbook ließ seine Leser über den schönsten Weihnachtsmarkt Deutschlands abstimmen. Der Nürnberger Christkindlesmarkt landete nur auf Rang 4.

Nürnberg - Seit Ende November haben zahlreiche Weihnachtsmärkte geöffnet. Seitdem tummeln sich wieder Tausende an den Ständen und genießen Bratwürste, Waffeln und Glühwein - die Geschichte des beliebten Heißgetränks hat übrigens ein Bayer maßgeblich mitbeeinflusst.

Weihnachtsmarkt-Ranking: Wo gibt es den schönsten in ganz Deutschland?

Doch welcher der zahlreichen Weihnachtsmärkte ist der schönste in Deutschland? Darüber gibt ein neues Ranking von Travelbook Aufschluss. Das Portal hatte seine Leser in den sozialen Netzwerken danach gefragt. Aus allen Einsendungen wurden die 12 am häufigsten genannten ausgewählt. Bis zum 4. Dezember konnten die Leser dann über ihren Favoriten abstimmen. Ein Weihnachtsmarkt hat sich demnach „wieder einmal deutlich an die Spitze der schönsten Weihnachtsmärkte gesetzt“, heißt es - und es ist nicht der berühmte Nürnberger Christkindlesmarkt.

Ranking der schönsten Weihnachtsmärkte: Striezelmarkt in Dresden gewinnt Voting

Wie schon beim letzten Voting (noch vor Corona) geht der Dresdner Striezelmarkt mit 4586 Stimmen (rund 18 Prozent) als Sieger hervor. Es ist der älteste beurkundete Weihnachtsmarkt, es gibt ihn schon seit 1434. „Wir sind ausgesprochen froh, dass wir unsere Spitzenposition über die Zwangspause hinweg verteidigen konnten“, erklärte Dr. Robert Franke, Amtsleiter der Wirtschaftsförderung Dresden, gegenüber Travelbook.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland: Nürnberg bei Ranking nur auf viertem Platz

Der zweite Platz geht mit rund 11 Prozent an den Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt, Platz drei und somit Bronze sichert sich der Weihnachtsmarkt in Leipzig. Der berühmte Nürnberger Christkindlesmarkt verpasst das Podest knapp und holt im Ranking der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands den vierten Rang.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt belegt in einem Ranking Platz 4 der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands. © IMAGO / Jochen Eckel

Ranking der schönsten Weihnachtsmärkte - Travelbook-Abstimmung

Platz 1: Dresdner Striezelmarkt, 4586 Stimmen

Platz 2: Esslinger Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt, 2936 Stimmen

Platz 3: Leipziger Weihnachtsmarkt, 2660 Stimmen

Platz 4: Nürnberger Christkindlesmarkt, 2627 Stimmen

Platz 5: Weihnachtsmarkt in Freiburg, 2198 Stimmen

Platz 6: Aachener Weihnachtsmarkt, 1811 Stimmen

Platz 7: Annaberger Weihnachtsmarkt, 1701 Stimmen

Platz 8: Kölner Weihnachtsmarkt, 1670 Stimmen

Platz 9: Weihnachtsmarkt Seligenstadt, 1563 Stimmen

Platz 10: „Weißerzauber“ am Jungfernstieg in Hamburg, 1453 Stimmen

Platz 11: Weihnachtsmarkt Schloss Charlottenburg in Berlin, 1370 Stimmen

Platz 12: Historischer Weihnachtsmarkt Osnabrück: 980 Stimmen

Nürnberger Christkindlesmarkt läuft noch bis Heiligabend

Der Nürnberger Christkindlesmarkt hat bereits am 25. November begonnen und läuft noch bis zum 24. Dezember. Alles zum Programm, den Öffnungszeiten sowie zu den Energiesparmaßnahmen lesen Sie in unserer Übersicht.

